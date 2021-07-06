На Чернігівщині 12-річна дівчинка завагітніла від неповнолітнього

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У Чернігівській області 12-річна дівчинка чекає на дитину від свого 17-річного хлопця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Gorod.cn.ua".

Зокрема, Наталії Дядьквій з Дроздівки, що на Куликівщині, 12 років, а її хлопцеві Сергію Коцюбі – 17 років.

"Якщо, не дай Бог, Сергія посадять, я не переживу", — зітхає Наташа.

Побоювання її небезпідставні. Адже нині поліція відносно Сергія розслідує кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу. Його підозрюють у згвалтуванні малолітньої. І загрожує юнакові від 8 до 15 років тюрми. Хоча пара стверджує, що секс у них був за згодою. Правоохоронці вважають: Сергій знав, що їй 12 років, скористався тим, що малолітня не усвідомлювала наслідки. І тому не має значення, була згода чи ні.

Лікарі сказали, що 12-річна Наталія чекає на дівчинку. Їй вже навіть вигадали ім'я – Поліна.

Нагадаємо, у лікарнях Чернігова через зниження захворюваності на COVID-19 згортають ліжка, призначені для лікування хворих на цю інфекцію.