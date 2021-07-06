На Черниговщине 12-летняя девочка забеременела от несовершеннолетнего

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В Черниговской области 12-летняя девочка ждет ребенка от своего 17-летнего парня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Gorod.cn.ua".

В частности, Натальи Дядьквий с Дроздовка, что на Куликовщине, 12 лет, а ее парню Сергею Коцюбе - 17 лет.

"Если, не дай Бог, Сергея посадят, я не переживу", - вздыхает Наташа.

Опасения ее небезосновательны. Ведь сейчас полиция в отношении Сергея расследует уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса. Его подозревают в изнасиловании малолетней. И грозит юноше от 8 до 15 лет тюрьмы.

Хотя пара утверждает, что секс у них был по согласию. Правоохранители считают Сергей знал, что ей 12 лет, воспользовался тем, что малолетняя не осознавала последствий. И поэтому не имеет значения, было согласие или нет.

Врачи сказали, что 12-летняя Наталья ждет девочку. Ей уже даже придумали имя - Полина.

Напомним, в больницах Чернигова из-за снижения заболеваемости COVID-19 сворачивают кровати, предназначенные для лечения больных этой инфекцией.