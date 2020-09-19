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19 вересня 2020, 16:49 3

На Чернігівщині підозрюють експосадовця ОДА у розкраданні понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів

19 вересня 2020, 16:49 3
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Чиновник займався реконструкцією обласної лікарні
Чиновник займався реконструкцією обласної лікарні
Фото: Національна поліція
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Оперативники управління стратегічних розслідувань Чернігівщини викрили корупційну схему з привласнення державних коштів посадовими особами облдержадміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, за даними силовиків, до організації "схеми" причетні нині вже колишній начальник одного з управлінь Чернігівської ОДА і керівник суб'єктів господарювання.

Щоб заволодіти державними коштами, виділеними на реконструкцію будівлі терапевтичного корпусу Чернігівської обласної лікарні, очисних споруд в селі Киселівка, а також на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, зловмисники вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості", - йдеться в повідомленні.

На цю мить слідчі довели причетність учасників "схеми" до присвоєння понад 800 тисяч гривень держкоштів.

Екскерівникові управління Чернігівської ОДА, трьом директорам і бухгалтеру комерційних структур повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, перевіряється виконання робіт на інших об'єктах.

Нагадаємо, за останню добу поліція відкрила чотири справи за порушення виборчого процесу.

чиновники Схеми поліція корупція Чернігівська область
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