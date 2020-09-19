На Чернігівщині підозрюють експосадовця ОДА у розкраданні понад 800 тисяч гривень бюджетних коштів

Чиновник займався реконструкцією обласної лікарні

Чиновник займався реконструкцією обласної лікарні

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Так, за даними силовиків, до організації "схеми" причетні нині вже колишній начальник одного з управлінь Чернігівської ОДА і керівник суб'єктів господарювання.

Щоб заволодіти державними коштами, виділеними на реконструкцію будівлі терапевтичного корпусу Чернігівської обласної лікарні, очисних споруд в селі Киселівка, а також на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, зловмисники вносили до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості", - йдеться в повідомленні.

На цю мить слідчі довели причетність учасників "схеми" до присвоєння понад 800 тисяч гривень держкоштів.

Екскерівникові управління Чернігівської ОДА, трьом директорам і бухгалтеру комерційних структур повідомили про підозру у ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, перевіряється виконання робіт на інших об'єктах.

Нагадаємо, за останню добу поліція відкрила чотири справи за порушення виборчого процесу.