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12 липня 2026, 11:16

Росіяни атакували безпілотником підприємство на Полтавщині

12 липня 2026, 11:16
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Фото: ДСНС
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На Полтавщині вночі12 липня російський дрон влучив по території підприємства

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

"Вночі ворожий БПЛA влучив по території одного з підприємств у Полтавському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих”, - зазначив Дяківнич.

За інформацією ДСНС України, рятувальники вже ліквідували пожежу.

"Внаслідок атаки росіян на один із промислових об’єктів Полтавської області виникла пожежа. До ліквідації її наслідків залучались понад 50 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС”, - уточнили у ДСНС.

Там підтвердили, що інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, що у Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників.

Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, а також загорілася вантажівка на території одного з підприємств.

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Полтавська область підприємство безпілотники
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