Пожежі, знищені будинки та вантажівка: російські дрони завдали ударів по Краматорську
У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, а також загорілася вантажівка на території одного з підприємств
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, через влучання російських БпЛА спалахнули два приватні будинки за різними адресами.
На ліквідацію всіх осередків займання надзвичайникам знадобилося близько трьох годин.
Крім того, під ворожий удар потрапило одне з підприємств міста. На місці влучання загорівся вантажний автомобіль, пожежу оперативно загасили.
Інформація про постраждалих не надходила.
Нагадаємо, що у Корюківській громаді на Чернігівщині через удар ворожого дрона по подвір’ю загинув чоловік, серед поранених є дитина.