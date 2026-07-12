Фото: ДСНС

У Краматорську Донецької області рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки російських безпілотників. Внаслідок ударів виникли пожежі у двох приватних будинках, а також загорілася вантажівка на території одного з підприємств

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За даними рятувальників, через влучання російських БпЛА спалахнули два приватні будинки за різними адресами.

На ліквідацію всіх осередків займання надзвичайникам знадобилося близько трьох годин.

Крім того, під ворожий удар потрапило одне з підприємств міста. На місці влучання загорівся вантажний автомобіль, пожежу оперативно загасили.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що у Корюківській громаді на Чернігівщині через удар ворожого дрона по подвір’ю загинув чоловік, серед поранених є дитина.