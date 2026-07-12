На Чернігівщині засудили майора, який обкрадав їдальню військової частини

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Суд засудив до 10 років позбавлення волі начальника тилу одного з навчальних підрозділів Збройних сил України, якого визнали винним у розкраданні продуктів, призначених для харчування військовослужбовців

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними обвинувачення, під час приготування страв у їдальні використовували менше продуктів, ніж зазначали у бухгалтерських документах. Надлишки - м’ясо, крупи, цукор, масло, ковбасні вироби, яйця та олію - забирали й продавали цивільним.

Начальник тилу особисто вивозив продукти з території підрозділу на автомобілі.

Упродовж червня 2024 - січня 2025 років правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів. Збитки державі становлять близько 500 тис. грн.

У січні 2025 року посадовця викрили та затримали.

Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 410 КК України - привласнення військового майна в умовах воєнного стану.

Йому призначено покарання - 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання "майор”.

Справа начальниці їдальні, яка, за даними обвинувачення, діяла разом із ним, наразі перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині правоохоронці викрили організовану групу, яка спеціалізувалася на зламі мобільного банкінгу.