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12 липня 2026, 10:18

Російський дрон вбив чоловіка та поранив дитину на Чернігівщині: наслідки масованої атаки

12 липня 2026, 10:18
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Фото: Чернігівська ОДА
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У Корюківській громаді на Чернігівщині через удар ворожого дрона по подвір’ю загинув чоловік, серед поранених є дитина

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

"Учора ввечері російський ударний дрон влучив по подвір’ю у селі Корюківської громади. На жаль, загинув 44-річний місцевий мешканець, який у цей час перебував на вулиці. Осколкові поранення отримала 12-річна дівчинка. Також постраждали 60-річний цивільний чоловік – у нього акубаротравма – та 62-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес”, - повідомив Чаус.

За його інформацією, постраждалі отримали всю необхідну допомогу та доправлені до медзакладів.

"Вибухом пошкоджені 2 житлові будинки”, - уточнив Чаус.

Він додав, що у Чернігові під час ворожої атаки ударний БПЛА вибухнув у передмісті. Поранення отримав 56-річний цивільний чоловік. Йому надали першу допомогу на місці події та шпиталізували. У будинках поруч пошкоджені вікна та фасади.

У Семенівці через атаку "Молнії” горів дах одного з магазинів – вогонь загасили.

У Новгороді-Сіверському "Ланцет” влучив по вантажівці з напівпричіпом – транспорт зазнав значних пошкоджень.

У Крутівській громаді був удар "Геранню”. Горів склад одного з підприємств харчової промисловості. Пожежу ліквідували.

Зазначається, що упродовж доби в області були влучання по енергетичній та транспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, що у Сумах зросла кількість загиблих після удару російських КАБів. У лікарні помер важкопоранений чоловік.

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