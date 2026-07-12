Російський дрон вбив чоловіка та поранив дитину на Чернігівщині: наслідки масованої атаки

Фото: Чернігівська ОДА

У Корюківській громаді на Чернігівщині через удар ворожого дрона по подвір’ю загинув чоловік, серед поранених є дитина

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews .

"Учора ввечері російський ударний дрон влучив по подвір’ю у селі Корюківської громади. На жаль, загинув 44-річний місцевий мешканець, який у цей час перебував на вулиці. Осколкові поранення отримала 12-річна дівчинка. Також постраждали 60-річний цивільний чоловік – у нього акубаротравма – та 62-річна жінка – у неї гостра реакція на стрес”, - повідомив Чаус.

За його інформацією, постраждалі отримали всю необхідну допомогу та доправлені до медзакладів.

"Вибухом пошкоджені 2 житлові будинки”, - уточнив Чаус.

Він додав, що у Чернігові під час ворожої атаки ударний БПЛА вибухнув у передмісті. Поранення отримав 56-річний цивільний чоловік. Йому надали першу допомогу на місці події та шпиталізували. У будинках поруч пошкоджені вікна та фасади.

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Зазначається, що упродовж доби в області були влучання по енергетичній та транспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, що у Сумах зросла кількість загиблих після удару російських КАБів. У лікарні помер важкопоранений чоловік.