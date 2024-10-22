Їхав серед ночі в полі: на Черкащині загинув водій мопеда

фото: поліція

ДТП сталася 20 жовтня близько 02:30 біля села Придніпровське у Золотоніському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На полі між селами Придніпровське та Іркліїв 32-річний водій мопеда "Дельта" не впорався з керуванням та з’їхав у канаву. Внаслідок падіння чоловік отримав травму голови та загинув на місці.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня на трасі на Дніпропетровщині легковик Mitsubishi врізався в стелу, її частина впала на авто. Водій загинув.