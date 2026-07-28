Зеленський перед поїздкою в США знову вкинув у простір розмови про замир’я. І президент Казахстану щось таке сказав Путєну. І навіть Ілон Маск вислововив сподівання, "що мирна угода з’явиться скоро"

Зеленський перед поїздкою в США знову вкинув у простір розмови про замир’я. І президент Казахстану щось таке сказав Путєну. І навіть Ілон Маск вислововив сподівання, "що мирна угода з’явиться скоро"

Фото: censor.net

І навіть самі рашисти розпустили чутки, що беруть участь у цій гонці очікувань, хоч і у притаманній їм ескалаційній манері. Джерела Кремля злили Bloomberg думку, що Путєн побачив смерть духу Анкоріджу у стосунках з Трампом. Тому тепер він не тільки хоче повністю забрати Донеччину, але ще й залишить за собою окуповані райони Сумщини і Харківщини як буферну зону. І типу з цих позицій можна тьорти про замир’я.

З огляду на ці вкиди у окремих головах знову включився режим очікування, що війні ось-ось піздєц. Більше того, навіть з’явились конспірологічна версія, що саме майбутнім замир’ям і пояснюється відставка Федорова. Мовляв, Зеленський так вивів на орбіту свого прєємніка: створив йому імідж борця з корумпованою системою Малороссії, яку через Міндіча і Єрмака з Арахамією тепер уособлює сам Зеленський. Тому після війни Зеленський кудись втече з награбованими мільярдами, а "опозиціонер" Федоров разом з Будановим на обломках самовластья переможуть Залужного, який представляє ворожий Зеленському табір.

Блять.

Друзі! Це ж було вже!!!

За ці роки війни ви ще не стомились від цих ніочьомних головокружитєльних триндєжей про мир за 1 один день чи 2-3 три тижні з кавою в Ялті?

Кожен раз наслідком цих емоційних гойдалок є ще більша демотивація українців воювати. Кожна ітерація призводить до ще глибших розколів між тиловими виборцями і війною.

Не пускайте собі цю заразу в голову.