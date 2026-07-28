На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських: двох поранено, нападника шукають

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У Чернівецькій області правоохоронці розшукують 54-річного чоловіка, який під час проведення слідчих дій поранив двох поліцейських і втік

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району.

Правоохоронці прибули до помешкання місцевого жителя для проведення процесуальних заходів у межах кримінального провадження.

Під час слідчих дій чоловік кілька разів вистрілив із мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісового масиву.

Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали поранення. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Для розшуку та затримання озброєного чоловіка на території області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До пошукових заходів залучили додаткові сили та засоби.

Поліція закликає громадян не наближатися до розшукуваного та повідомляти про будь-яку інформацію щодо його можливого місцеперебування за номером 102.

Нагадаємо, в травні у селі Терлівка Летичівської тергромади Хмельницької області чоловік скоїв напад зі зброєю на поліцейських. Це сталося під час перевірки документів у водія, якого позбавили права керування транспортними засобами за рішенням суду.