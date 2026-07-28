Облави та примусовий призов: РФ готує мобілізацію на ТОТ – "АТЕШ"

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Росія готує насильницьку мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей, а також у Криму

Про це заявляє партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на інформацію активістів руху "ОТПОР", передає RegioNews.

За даними руху, в окупаційних адміністраціях і військкоматах уже обговорюють можливі варіанти проведення мобілізації. Як стверджують активісти, Кремль може використати методи, які застосовувалися на окупованій частині Донецької області у 2022 році.

Представник "АТЕШ", який на той час перебував у Донецьку, розповів про масові облави та примусовий призов чоловіків без належної підготовки й забезпечення. За його словами, людей затримували на вулицях, у магазинах і на робочих місцях, а до війська залучали навіть тих, хто не мав бойового досвіду.

У русі заявляють, що така система примусового комплектування може бути застосована на інших окупованих територіях України та в Росії.

За інформацією "АТЕШ", Кремль нібито планує оголосити про мобілізацію після проведення псевдовиборів у вересні.

Офіційного підтвердження цих планів з боку російської влади немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупаційні структури відпрацьовують алгоритми евакуації на випадок погіршення ситуації.