Вибухи в Криму: у Ялті та Алушті виникли пожежі на електропідстанціях

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У тимчасово окупованому Криму в ніч на22 липня після атаки безпілотників зафіксували пожежі на кількох електропідстанціях у Ялті та Алушті

Про це повідомляє моніторингова група "Крымский ветер", передає RegioNews.

Зазначаэться, що в Ялті пошкоджено електропідстанцію 110/10 кВ "Массандра", де зафіксували ознаки пожежі. Також після нічних вибухів виникла пожежа на підстанції 110 кВ "Дарсан".

Зазначається, що у Ялті близько 03:30 зникло електропостачання.

В Алушті осередки займання зафіксували в районі підстанції 110/10 кВ "Лучисте", розташованої поблизу очисних споруд за містом. Також повідомляється про пошкодження електропідстанції 110 кВ "Алушта" на вулиці Жовтневій.

Нагадаємо, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вночі 19 липня завдали ураження по 13 електропідстанціях, зокрема восьми – в тимчасово окупованому Криму, і чотирьох плавзасобах тіньового флоту Російської Федерації у Чорному морі.