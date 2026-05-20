20 травня 2026, 17:45

У Києві фейкові благодійні фонди заробляли на ухилянтах

Фото: СБУ
У Києві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Виявилось, що зловмисники за гроші бронювали ухилянтів та переправляли їх за кордон

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, схему організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець столиці, який шукав клієнтів. За 16 тисяч доларів вони пропонували декілька варіантів ухилитись від мобілізації.

Один із способів - фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки від призову. Інший варіант -організація втечі ухилянтів через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Організатори схеми залучили "провідників" у прикордонних регіонах, які добре знають гірську місцевість. Зловмисників затримали "на гарячому" після отримання грошей. Тепер їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Нагадаємо, СБУ, ДБР та Нацполіція викрили нові схеми продажу "тилових" посад у війську. Підозри отримали командири в різних областях. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

