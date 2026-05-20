У Києві фейкові благодійні фонди заробляли на ухилянтах

У Києві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації. Виявилось, що зловмисники за гроші бронювали ухилянтів та переправляли їх за кордон

Про це повідомляє СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, схему організували двоє керівників місцевих благодійних фондів та їхній спільник – безробітний мешканець столиці, який шукав клієнтів. За 16 тисяч доларів вони пропонували декілька варіантів ухилитись від мобілізації.

Один із способів - фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим отриманням відстрочки від призову. Інший варіант -організація втечі ухилянтів через західний кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Організатори схеми залучили "провідників" у прикордонних регіонах, які добре знають гірську місцевість. Зловмисників затримали "на гарячому" після отримання грошей. Тепер їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

