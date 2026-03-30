Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Дії офіцера кваліфіковані як перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у січні 2026 року під час ранкового шикування між офіцером та підлеглими стався конфлікт. У відповідь він наказав п’ятьом солдатам стати на коліна та почав їх бити руками та ногами по голові, обличчю і тілу, принижуючи у присутності інших військових.

У результаті троє військових отримали травми, один із них – тяжку черепно-мозкову травму з крововиливом та переломи ребер.