На Черкащині судитимуть офіцера, який змусив підлеглих стати на коліна та побив їх перед строєм
ДБР завершило розслідування щодо заступника начальника штабу однієї з військових частин Черкаської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.
Обвинувальний акт направлений до суду.
Дії офіцера кваліфіковані як перевищення влади військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у січні 2026 року під час ранкового шикування між офіцером та підлеглими стався конфлікт. У відповідь він наказав п’ятьом солдатам стати на коліна та почав їх бити руками та ногами по голові, обличчю і тілу, принижуючи у присутності інших військових.
У результаті троє військових отримали травми, один із них – тяжку черепно-мозкову травму з крововиливом та переломи ребер.