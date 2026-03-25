На Дніпропетровщині в розважальному закладі сталась різанина
Інцидент стався в Кривому Розі. Правоохоронці вже повідомли про підозру чоловіку за замах на вбивство
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Це сталось у Покровському районі міста. Між вдома відвідувачами розважального закладу стався конфлікт. Під час суперечки 25-річний чоловік схопив ножа та вдарив кілька разів 27-річного чоловіка.
Потерпілого госпіталізували медики. Зловмиснику вже повідомили про підрзру. Тепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Нагадаємо, у Києві судитимуть 51-річного чоловіка, який у вересні минулого року застрелив свою дружину під час сварки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
23 березня 2026, 19:15
25 березня 2026
23 березня 2026
20 березня 2026
13 березня 2026
25 березня 2026, 16:22
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
Всі блоги »