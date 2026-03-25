На Дніпропетровщині в розважальному закладі сталась різанина

Інцидент стався в Кривому Розі. Правоохоронці вже повідомли про підозру чоловіку за замах на вбивство

Це сталось у Покровському районі міста. Між вдома відвідувачами розважального закладу стався конфлікт. Під час суперечки 25-річний чоловік схопив ножа та вдарив кілька разів 27-річного чоловіка.

Потерпілого госпіталізували медики. Зловмиснику вже повідомили про підрзру. Тепер вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

