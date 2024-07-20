На Буковині четвертий день тривають пошуки зниклого на Дністрі 17-річного хлопця

фото: ДСНС

Рятувальники на Буковині четвертий день продовжують шукати 17-річного хлопця, який впав у воду з надувного матраца

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Зі слів очевидців, 16 липня хлопець, житель села Комарів, плавав на річці Дністер на надувному матраці. Відпливши від берега, він зник з матраца та з поля зору.

Сьогодні фахівці Служби порятунку проводять пошукові роботи, наростивши сили та засоби. На місці зникнення юнака на річці працюють 26 надзвичайників, залучено 5 одиниць техніки та 5 плавзасобів.

Рятувальники поверхнево обстежили річку Дністер у селі Комарів, Бакотську затоку по напрямку річки вниз до села Кормань. Загалом за час пошукових заходів водолазами Служби порятунку обстежено 2600 кв.м. дна річки.

Пошукові заходи тривають та будуть продовжуватися на вихідних.

Нагадаємо, раніше на Харківщині витягли з води тіло дитини, яку шукали два тижні.