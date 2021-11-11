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11 ноября 2021, 19:17

В Черновицкой области очное обучение в школах возобновится с 15 ноября

11 ноября 2021, 19:17
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Фото: из открытых источников
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Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила возобновить очное обучение в школах и внешкольных учреждениях с 15 ноября

Об этом сообщается на сайте Черновицкой облгосадминистрации, передает RegioNews.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания комиссии. "Дети смогут вернуться за парты благодаря стабилизации эпидемической ситуации", - уточнили в ОГА.

Ранее, по словам первого заместителя главы Черновицкой ОГА Богдана Ковалюка, Черновицкая область была на грани вхождения в "красную" зону и нагрузка на кровати интенсивной терапии в отдельных заведениях составляло 100%. Но, благодаря внедрению в школах области дистанционного обучения, удалось снизить заболеваемость.

По информации главного санитарного врача Буковины Натальи Гопко, число больных COVID-19 по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 19%.

Как сообщалось, во Львове, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, с понедельника, 15 ноября, будут возобновленные занятия для учеников младшей школы.

Черновецкая ОДА карантин школа COVID-19

 
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