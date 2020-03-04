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04 марта 2020, 09:50 2

На Буковине из неблагополучной семьи изъяли десять детей

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04 марта 2020, 09:50 2
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В одном из сел Сторожинецкого района полицейские изъяли из неблагополучной семьи 10 малолетних детей. На пьяных родителей составили админпротоколы, а детей забрали в больницу
Фото: ювенальная превенция Нацполиции в Черновицкой области
В одном из сел Сторожинецкого района полицейские изъяли из неблагополучной семьи 10 малолетних детей. На пьяных родителей составили админпротоколы, а детей забрали в больницу

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ювенальная превенция ГУНП в Черновицкой области, пишет RegioNews.

"Работники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей изъяли 10 малолетних детей и временно поместили их в больницу. В одном из сел Сторожинецкого района Черновицкой области правоохранители обнаружили неблагополучную семью: безработная женщина и мужчина проживал в социальном жилье, которое предоставила сельский совет, вместе с своими десятью несовершеннолетними детьми (самый старший 2006 года рождения, а самые младшие - 2016) ", - говорится в сообщении.

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Опубліковано Ювенальна превенція ГУНП в Чернівецькій області Вівторок, 3 березня 2020 р.

После проверки полицейские совместно с соцслужбами выявили нарушения санитарных условий в доме, запущенных детей и родителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Учитывая то, что такая обстановка несет угрозу для здоровья и в целом для жизни детей, было принято решение об изъятии детей из семьи, с последующим помещением их в медицинское учреждение. Относительно горе-родителей составлены админпротоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан ", - добавили в полиции.


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