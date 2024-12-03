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03 грудня 2024, 12:21

Зрада чи порятунок: чи є Україні місце в НАТО?

03 грудня 2024, 12:21
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Ранок розпочався з гучної заяви МЗС: Україна вимагає повноправного членства в НАТО, відкидаючи будь-які альтернативи. Ці слова прозвучали в день переговорів у Брюсселі та напередодні річниці Будапештського меморандуму – символу невиконаних обіцянок безпеки
Ранок розпочався з гучної заяви МЗС: Україна вимагає повноправного членства в НАТО, відкидаючи будь-які альтернативи. Ці слова прозвучали в день переговорів у Брюсселі та напередодні річниці Будапештського меморандуму – символу невиконаних обіцянок безпеки
фото: nato.int
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Ранок сьогодні обіцяв бути добрим. Але о 08:00 УП опублікувала (цитата):

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", – йдеться у заяві. При цьому документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО"? – наголошує МЗС.

Чому саме сьогодні?

Сьогодні в Брюсселі відбувається черговий раунд переговорів міністрів закордонних справ країн НАТО та України.

5 грудня 1994 року в Будапешті президенти – Леонід Кучма від України, Білл Клінтон від США, Джон Мейджор від Великої Британії та Борис Єльцин від Російської Федерації – підписали документ, згідно з яким Україна в обмін на відмову від ядерної зброї, її знищення та передачу частини РФ отримує гарантії безпеки, територіальної цілісності та недоторканності кордонів.

Цей документ був розтоптаний росіянами під прикриттям "стурбованості" та свідомого, цинічного лицемірства з боку США та Великої Британії.

Нас відверто зрадили.

Ми не знаємо всіх офіційних деталей "плану Трампа", який, за моїми джерелами в США, буде озвучений або ввечері 20 січня, або вранці 21 січня.

Чуток і припущень багато.

Я впевнений, що НАТО нам "не світить", а чи можна отримати гарантії СПРАВЖНЬОЇ безпеки за допомогою іншого документа – не знаю.

Якщо це заява МЗС України, яка по суті є ультиматумом, сьогодні буде підтверджена з трибуни в Брюсселі, то, на мою думку, це сильно розлютить Трампа.

Чому всі, зокрема і я, говорять про "план Трампа"?

Ще раз наголошую: ми повністю залежимо від грошей та позиції США.

Повністю.

Варіант "війна до останнього українця" — це не те, чого хочеться.

Де знайти оптимальне рішення, я не знаю. Нам залишається лише чекати, щогодини молитися за наших хлопців, які нас захищають на фронті, в окопах, і допомагати їм 24/7 всім, чим можемо.

24/7.

Україна війна НАТО гарантії безпеки
 
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