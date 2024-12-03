Утро началось с громкого заявления МИД: Украина требует полноправного членства в НАТО, отвергая любые альтернативы. Эти слова прозвучали в день переговоров в Брюсселе и в канун годовщины Будапештского меморандума – символа невыполненных обещаний безопасности

Утро началось с громкого заявления МИД: Украина требует полноправного членства в НАТО, отвергая любые альтернативы. Эти слова прозвучали в день переговоров в Брюсселе и в канун годовщины Будапештского меморандума – символа невыполненных обещаний безопасности

фото: nato.int

Утро сегодня обещало быть хорошим. Но в 08:00 УП опубликовала (цитата):

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО", – говорится в заявлении. При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО"? – отмечает МИД.

Почему сегодня?

Сегодня в Брюсселе проходит очередной раунд переговоров министров иностранных дел стран НАТО и Украины.

5 декабря 1994 года в Будапеште президенты – Леонид Кучма от Украины, Билл Клинтон от США, Джон Мейджор от Великобритании и Борис Ельцин от Российской Федерации – подписали документ, согласно которому Украина в обмен на отказ от ядерного оружия, его уничтожение и передачу части РФ получает гарантии сохранности, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Этот документ был растоптан россиянами под прикрытием "обеспокоенности" и сознательного, циничного лицемерия со стороны США и Великобритании.

Нас откровенно предали.

Мы не знаем всех официальных деталей "плана Трампа", который, по моим источникам в США, будет озвучен либо вечером 20 января, либо утром 21 января.

Слух и предположений много.

Я уверен, что НАТО нам "не светит", а можно ли получить гарантии настоящей БЕЗОПАСНОСТИ с помощью другого документа – не знаю.

Если это заявление МИД Украины, которое является по сути ультиматумом, сегодня будет подтверждено с трибуны в Брюсселе, то, по моему мнению, это сильно разозлит Трампа.

Почему все, в том числе и я, говорят о "плане Трампа"?

Еще раз подчеркиваю: мы полностью зависим от денег и позиции США.

Полностью.

Вариант "война до последнего украинца" – это не то, чего хочется.

Где найти оптимальное решение, я не знаю. Нам остается только ждать, каждый час молиться за наших ребят, которые нас защищают на фронте, в окопах, и помогать им 24/7 всем, чем можем.

24/7.