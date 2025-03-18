Розгін протесту звуковою гарматою міг відбутися і під час Революції Гідності, – Луценко

Розгін протестантів у Сербії міг відбутися і в Києві у 2014. Про це розповів офіцер поліції Сергій М., з яким я зустрівся під час оборони Бахмута

Розгін протестантів у Сербії міг відбутися і в Києві у 2014. Про це розповів офіцер поліції Сергій М., з яким я зустрівся під час оборони Бахмута

фото: Facebook

В 2014 Сергій служив в ГУВС Київської області. Начальник поставив йому та напарнику задачу завезти 2 незнайомців з бусом на вул. Грушевського. Незнайомці говорили російською. Сергій спочатку думав, що вони з Криму, але коли уточнювали час виїзду і незнайомці спитали: "в шесть по вашему времени?", – все стало ясно. Бус завезли через кордони ВВ і Беркута в самий низ вулиці Грушевського. Заховали між будинками в арку (фото). Стали розпитувати, що в бусі. Незнайомці пояснили, що там звукова гармата, яка розсіє натовп. "Передние ряды упадут и уже не встанут", – кинув один. "Ну и подавят друг друга еще пару сотен", –додав інший. Коли ті двоє пішли ночувати на конспіративну квартиру, напарник Сергія сказав, що він умиває руки і з цим не звʼязується. "Ні, ми повинні зупинити цю херню", – сказав Сергій. Офіцери вночі пошкодили двигун, щоб наступного дня бус не зміг виїхати і направити ультразвукову хвилю на людей. Наступним днем було 19 січня, початок Вогнехрещі на Груші. "Було багато ґвалту, погроз, але ми офіцери українці вистояли,витерпіли і через 11 років тепер можу сказати що пишаюся своїм вчинком", – підвів підсумок Сергій. І пішов робити свою роботу в складі окремої механізованої бригади, в якій служить від першого дня війни по сьогодні. Зловісний бус забрав евакуатор вже після того, як на Груші спалили автобуси ВВ і масово пішли в хід коктейлі Молотова. Кремль зрозумів, що звуком Майдан не візьмеш. 22 січня від вогнепалу загинув Сергій Нігоян. Ми перемогли. А серби ще тільки починають виривати отруйні щупальці Кремля.

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