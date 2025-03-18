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Юрий Луценко Экс-министр внутренних дел и бывший генпрокурор info@regionews.ua
18 марта 2025, 01:10

Разгон протеста звуковой пушкой мог состояться и во время Революции Достоинства, – Луценко

18 марта 2025, 01:10
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Разгон протестантов в Сербии мог состояться и в Киеве в 2014 году. Об этом рассказал офицер полиции Сергей М., с которым я встретился во время обороны Бахмута
Разгон протестантов в Сербии мог состояться и в Киеве в 2014 году. Об этом рассказал офицер полиции Сергей М., с которым я встретился во время обороны Бахмута
фото: Facebook
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В 2014 году Сергей служил в ГУВД Киевской области. Начальник поставил ему и напарнику задачу завезти 2 незнакомца с бусом на ул. Грушевского. Незнакомцы говорили по-русски. Сергей поначалу думал, что они из Крыма, но когда уточняли время выезда и спросили: "в шесть по вашему времени?", – все стало ясно.

Бус завезли через границы ВВ и Беркута в самый низ улицы Грушевского. Спрятали между домами в арку (фото). Стали расспрашивать, что в бусе.

Незнакомцы объяснили, что там звуковая пушка, рассеяющая толпу.

"Передние ряды упадут и уже не встанут", – бросил один.

"Ну и подавят друг друга еще пару сотен", – добавил другой.

Когда двое пошли ночевать на конспиративную квартиру, напарник Сергея сказал, что он умывает руки и с этим не связывается.

"Нет, мы должны остановить эту херню", – сказал Сергей.

Офицеры ночью повредили двигатель, чтобы на следующий день бус не смог уехать и направить ультразвуковую волну на людей.

Следующим днем было 19 января, начало Огнекрещения на Груше.

"Было много насилия, угроз, но мы офицеры украинцы выстояли, вытерпели и через 11 лет теперь могу сказать, что горжусь своим поступком", – подытожил Сергей. И пошел делать свою работу в составе отдельной механизированной бригады, в которой служит с первого дня войны по сей день.

Зловещий бус забрал эвакуатор уже после того, как на Груше сожгли автобусы ВВ и массово пошли в ход коктейли Молотова.

Кремль понял, что звуком Майдан не возьмешь.

22 января от огнепала погиб Сергей Нигоян.

Мы победили.

А сербы еще только начинают вырывать ядовитые щупальца Кремля.

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