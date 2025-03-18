Разгон протеста звуковой пушкой мог состояться и во время Революции Достоинства, – Луценко
В 2014 году Сергей служил в ГУВД Киевской области. Начальник поставил ему и напарнику задачу завезти 2 незнакомца с бусом на ул. Грушевского. Незнакомцы говорили по-русски. Сергей поначалу думал, что они из Крыма, но когда уточняли время выезда и спросили: "в шесть по вашему времени?", – все стало ясно.
Бус завезли через границы ВВ и Беркута в самый низ улицы Грушевского. Спрятали между домами в арку (фото). Стали расспрашивать, что в бусе.
Незнакомцы объяснили, что там звуковая пушка, рассеяющая толпу.
"Передние ряды упадут и уже не встанут", – бросил один.
"Ну и подавят друг друга еще пару сотен", – добавил другой.
Когда двое пошли ночевать на конспиративную квартиру, напарник Сергея сказал, что он умывает руки и с этим не связывается.
"Нет, мы должны остановить эту херню", – сказал Сергей.
Офицеры ночью повредили двигатель, чтобы на следующий день бус не смог уехать и направить ультразвуковую волну на людей.
Следующим днем было 19 января, начало Огнекрещения на Груше.
"Было много насилия, угроз, но мы офицеры украинцы выстояли, вытерпели и через 11 лет теперь могу сказать, что горжусь своим поступком", – подытожил Сергей. И пошел делать свою работу в составе отдельной механизированной бригады, в которой служит с первого дня войны по сей день.
Зловещий бус забрал эвакуатор уже после того, как на Груше сожгли автобусы ВВ и массово пошли в ход коктейли Молотова.
Кремль понял, что звуком Майдан не возьмешь.
22 января от огнепала погиб Сергей Нигоян.
Мы победили.
А сербы еще только начинают вырывать ядовитые щупальца Кремля.