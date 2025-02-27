Час говорити не про чужі вимоги, а про український план завершення війни
Антиамериканська істерія тих, хто спокійно віддав азербайджанцям найбільше українське титанове родовище, а своєму другу по 95 кварталу вугільне обʼєднання Центренерго, була просто способом підняти рейтинг.
Наша зелена влада ще раз довела вміння нищити свої ж ракетні програми у 2020, відмовлятися готуватися до вторгнення у 2022, псувати стосунки із головним партнером у 2025.
Від "копалини в обмін на НАТО" до "головне – почути, що допомогу не буде зупинено"))
Але зараз не про цю дурню.
Зрештою, із цих помилок таки треба зробити висновок.
Історія з Угодою про ресурси вчить нас дуже важливому: хочеш мати вигідне рішення – пропонуй свій, український варіант. Отримай його підтримку в суспільстві та ВР. І тоді захист укр національного інтересу не буде схожим на торги за наступне президентство.
Ми маємо нарешті заявити про червоні лінії:
- ніякого визнання окупованих територій за рф;
- ніякого нейтрального статусу;
- ніякого обмеження чисельності та далекобійності ЗСУ.
І на цій основі – український План припинення вогню та український План мирної Угоди.
Якщо ж влада здатна лише промовляти слова – ми знову отримаємо угоду, яка вигідна іншим.
Тому обговорювати зараз треба не слова Трампа чи Сі, а саме НАШ план завершення війни.
Звичайно, якщо ціллю є безпека України, а не вибори.