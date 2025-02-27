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Юрій Луценко Ексміністр внутрішніх справ та колишній генпрокурор info@regionews.ua
27 лютого 2025, 03:36

Час говорити не про чужі вимоги, а про український план завершення війни

27 лютого 2025, 03:36
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Як і передбачалося, інвестиційна Угода про спільний з американцями видобуток українських копалин є нормальною. Ніхто не планував і не планує забрати доходи укр бюджету. Навіть навпаки
Як і передбачалося, інвестиційна Угода про спільний з американцями видобуток українських копалин є нормальною. Ніхто не планував і не планує забрати доходи укр бюджету. Навіть навпаки
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Антиамериканська істерія тих, хто спокійно віддав азербайджанцям найбільше українське титанове родовище, а своєму другу по 95 кварталу вугільне обʼєднання Центренерго, була просто способом підняти рейтинг.

Наша зелена влада ще раз довела вміння нищити свої ж ракетні програми у 2020, відмовлятися готуватися до вторгнення у 2022, псувати стосунки із головним партнером у 2025.

Від "копалини в обмін на НАТО" до "головне – почути, що допомогу не буде зупинено"))

Але зараз не про цю дурню.

Зрештою, із цих помилок таки треба зробити висновок.

Історія з Угодою про ресурси вчить нас дуже важливому: хочеш мати вигідне рішення – пропонуй свій, український варіант. Отримай його підтримку в суспільстві та ВР. І тоді захист укр національного інтересу не буде схожим на торги за наступне президентство.

Ми маємо нарешті заявити про червоні лінії:

  • ніякого визнання окупованих територій за рф;
  • ніякого нейтрального статусу;
  • ніякого обмеження чисельності та далекобійності ЗСУ.

І на цій основі – український План припинення вогню та український План мирної Угоди.

Якщо ж влада здатна лише промовляти слова – ми знову отримаємо угоду, яка вигідна іншим.

Тому обговорювати зараз треба не слова Трампа чи Сі, а саме НАШ план завершення війни.

Звичайно, якщо ціллю є безпека України, а не вибори.

США копалини корисні копалини угода Україна війна
 
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