Пора говорить не о чужих требованиях, а об украинском плане завершения войны
Антиамериканская истерия тех, кто спокойно отдал азербайджанцам крупнейшее украинское титановое месторождение, а своему другу по 95 кварталу угольное объединение Центрэнерго было просто способом поднять рейтинг.
Наши зеленые власти еще раз доказали умение уничтожать свои же ракетные программы в 2020, отказываться готовиться ко вторжению в 2022, портить отношения с главным партнером в 2025.
От "ископаемых в обмен на НАТО" до "главное – услышать, что помощь не будет остановлена"))
Но сейчас не об эту дурость.
В конце концов, из этих ошибок надо сделать вывод.
История с Соглашением о ресурсах учит очень важному: хочешь иметь выгодное решение – предлагай свой, украинский вариант. Получи его поддержку в обществе и ВР. И тогда защита украинского национального интереса не будет похожа на торги за следующее президентство.
Мы должны наконец-то заявить о красных линиях:
- никакого признания оккупированных территорий за рф;
- никакого нейтрального статуса;
- никакого ограничения численности и дальнобойности ВСУ.
И на этой основе – украинский План прекращения огня и украинский План мирного Соглашения.
Если же власть способна лишь произносить слова – мы снова получим соглашение, выгодное другим.
Поэтому обсуждать сейчас нужно не слова Трампа или Си, а именно НАШ план завершения войны.
Конечно, если цель – безопасность Украины, а не выборы.