16:40  26 февраля
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
13:51  26 февраля
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
14:45  26 февраля
В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
Юрий Луценко Экс-министр внутренних дел и бывший генпрокурор info@regionews.ua
27 февраля 2025, 03:36

Пора говорить не о чужих требованиях, а об украинском плане завершения войны

27 февраля 2025, 03:36
Читайте також українською мовою
Как и предполагалось, инвестиционное Соглашение о совместной с американцами добыче украинских ископаемых является нормальным. Никто не планировал и не планирует забрать доходы из бюджета. Даже наоборот
Как и предполагалось, инвестиционное Соглашение о совместной с американцами добыче украинских ископаемых является нормальным. Никто не планировал и не планирует забрать доходы из бюджета. Даже наоборот
Читайте також
українською мовою

Антиамериканская истерия тех, кто спокойно отдал азербайджанцам крупнейшее украинское титановое месторождение, а своему другу по 95 кварталу угольное объединение Центрэнерго было просто способом поднять рейтинг.

Наши зеленые власти еще раз доказали умение уничтожать свои же ракетные программы в 2020, отказываться готовиться ко вторжению в 2022, портить отношения с главным партнером в 2025.

От "ископаемых в обмен на НАТО" до "главное – услышать, что помощь не будет остановлена"))

Но сейчас не об эту дурость.

В конце концов, из этих ошибок надо сделать вывод.

История с Соглашением о ресурсах учит очень важному: хочешь иметь выгодное решение – предлагай свой, украинский вариант. Получи его поддержку в обществе и ВР. И тогда защита украинского национального интереса не будет похожа на торги за следующее президентство.

Мы должны наконец-то заявить о красных линиях:

  • никакого признания оккупированных территорий за рф;
  • никакого нейтрального статуса;
  • никакого ограничения численности и дальнобойности ВСУ.

И на этой основе – украинский План прекращения огня и украинский План мирного Соглашения.

Если же власть способна лишь произносить слова – мы снова получим соглашение, выгодное другим.

Поэтому обсуждать сейчас нужно не слова Трампа или Си, а именно НАШ план завершения войны.

Конечно, если цель – безопасность Украины, а не выборы.

США ископаемые полезные ископаемые соглашение Украина война
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
На Киевщине 17-летний водитель Suzuki попал под колеса грузовика
27 февраля 2025, 05:05
ВСУ уничтожили FPV-дронами склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении
27 февраля 2025, 04:49
Бойцы ССО уничтожили взвод россиян во время зачистки промзоны в Донецкой области
27 февраля 2025, 04:30
В Житомирской области мужчина задушил 18-летнюю девушку: свою вину он не признал
27 февраля 2025, 04:15
В Винницкой области аферисты хотели украсть жилье умершей за 5 миллионов
27 февраля 2025, 04:01
В Херсонской области заместитель главы ОВА насмерть сбил велосипедиста
27 февраля 2025, 03:52
Присвоил почти 3,4 млн гривен пожертвований: в Одесской области разоблачили руководителя благотворительного фонда
27 февраля 2025, 03:21
Житель Львовщины избил знакомого кочергой и отрубил ему руку
27 февраля 2025, 03:11
На Прикарпатье мужчина погиб, выжигая сухостой
27 февраля 2025, 03:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »