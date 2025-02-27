Как и предполагалось, инвестиционное Соглашение о совместной с американцами добыче украинских ископаемых является нормальным. Никто не планировал и не планирует забрать доходы из бюджета. Даже наоборот

Как и предполагалось, инвестиционное Соглашение о совместной с американцами добыче украинских ископаемых является нормальным. Никто не планировал и не планирует забрать доходы из бюджета. Даже наоборот

Антиамериканская истерия тех, кто спокойно отдал азербайджанцам крупнейшее украинское титановое месторождение, а своему другу по 95 кварталу угольное объединение Центрэнерго было просто способом поднять рейтинг.

Наши зеленые власти еще раз доказали умение уничтожать свои же ракетные программы в 2020, отказываться готовиться ко вторжению в 2022, портить отношения с главным партнером в 2025.

От "ископаемых в обмен на НАТО" до "главное – услышать, что помощь не будет остановлена"))

Но сейчас не об эту дурость.

В конце концов, из этих ошибок надо сделать вывод.

История с Соглашением о ресурсах учит очень важному: хочешь иметь выгодное решение – предлагай свой, украинский вариант. Получи его поддержку в обществе и ВР. И тогда защита украинского национального интереса не будет похожа на торги за следующее президентство.

Мы должны наконец-то заявить о красных линиях:

никакого признания оккупированных территорий за рф;

никакого нейтрального статуса;

никакого ограничения численности и дальнобойности ВСУ.

И на этой основе – украинский План прекращения огня и украинский План мирного Соглашения.

Если же власть способна лишь произносить слова – мы снова получим соглашение, выгодное другим.

Поэтому обсуждать сейчас нужно не слова Трампа или Си, а именно НАШ план завершения войны.

Конечно, если цель – безопасность Украины, а не выборы.