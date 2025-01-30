Трамп: назад у майбутнє

Що відбувається у Білому Домі після повернення Дональда Трампа?

Що відбувається у Білому Домі після повернення Дональда Трампа?

фото: Pari Dukovic/National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Уявіть, що ви потрапили до дивного фільму. Головний герой хоче повернути світ у минуле, але робить це за допомогою технологій майбутнього. Приблизно це відбувається зараз після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Трамп хоче повернути нас у епоху, яку історики називають модерном. Що це означає для звичайної людини? Це час, коли все було зрозуміло та логічно. Як у старому доброму кіно: тут добрі хлопці, там погані. Тут наші, там чужі. Заводи димлять, економіка зростає, усі вірять у світле майбутнє.

Пам'ятаєте, як раніше люди пишалися своїми величезними заводами? Як будували космічні кораблі та хмарочоси? Як вірили, що наука та прогрес вирішать усі проблеми людства? Це був модерн – епоха великих досягнень і простих відповідей.

"Зробимо Америку знову великою" – це класичне гасло тієї доби. Все зрозуміло: була велика країна, стала меншою, давайте повернемо велич. Жодних півтонів і складнощів.

Але ось у чому головний нюанс. Трамп намагається повернути цей світ дуже непростими методами. Він використовує прийоми з нашого заплутаного сьогодення – епохи постмодерну. Що це за доба? Це коли правда у кожного своя, коли над усім можна іронізувати, тролити всіх, коли всі кордони розмиті.

Подивіться, як діє Трамп: він може одного дня написати щось у соцмережах, наступного дня сказати протилежне, і це нормально. Він може називати фейками реальні новини та поширювати теорії змови. Він може запропонувати віддати Гренландію, частину іншої держави, США. Він грає за правилами світу без правил. Він чудово існує в епосі постправди, проти якої бореться.

Виходить дивний парадокс: людина використовує хаос, щоб збудувати порядок. Уявіть, що ви хочете навести лад у кімнаті, розкидаючи речі в різні боки. Приблизно так само виглядає стратегія Трамп на перший погляд.

І тут постає головне питання: чи можна повернутися у просте минуле, використовуючи складні методи сьогодення? Чи можна побудувати завод позавчорашнього дня за допомогою технологій післязавтра?

Трамп, схоже, вважає, що можна. Він як той механік, який намагається відремонтувати старий добрий двигун за допомогою квантового комп'ютера. Чи вийде у нього? Поживемо – побачимо. Ніхто не знає. Але точно буде цікаво.

А поки що ми спостерігаємо унікальний експеримент: людина з епохи великих обіцянок намагається виконати їх методами епохи великого сумніву. І, можливо, саме в цій суперечності і криється головна інтрига сучасної політики, повернення епохи модерну за допомогою постмодерну методів.