Трамп: назад в будущее

Что происходит в Белом Доме после возвращения Дональда Трампа?

Что происходит в Белом Доме после возвращения Дональда Трампа?

Представьте, что вы попали в странный фильм. Главный герой хочет вернуть мир в прошлое, но делает это с помощью технологий будущего. Примерно это и происходит сейчас после возвращениея Дональда Трампа в Белый дом.



Трамп хочет вернуть нас в эпоху, которую историки называют модерном. Что это значит для обычного человека? Это время, когда все было понятно и логично. Как в старом добром кино: здесь хорошие парни, там плохие. Здесь наши, там чужие. Заводы дымят, экономика растет, все верят в светлое будущее.



Помните, как раньше люди гордились своими огромными заводами? Как строили космические корабли и небоскребы? Как верили, что наука и прогресс решат все проблемы человечества? Это и был модерн – эпоха больших достижений и простых ответов.



"Сделаем Америку снова великой" – это классический лозунг той эпохи. Все понятно: была великая страна, стала менее великой, давайте вернем величие. Никаких полутонов и сложностей.



Но вот в чем главный нюанс. Трамп пытается вернуть этот простой мир очень непростыми методами. Он использует приемы из нашего запутанного настоящего – эпохи постмодерна. Что это за эпоха? Это когда правда у каждого своя, когда над всем можно иронизировать, всех тролить, когда все границы размыты.



Посмотрите, как действует Трамп: он может в один день написать что-то в соцсетях, на следующий день сказать противоположное, и это нормально. Он может называть фейками реальные новости и распространять теории заговора. Он может предложить отдать Гренландию, часть другого государства, США. Он играет по правилам мира без правил. Он прекрасно существует в эпохе постправды против которой борется.



Получается странный парадокс: человек использует хаос, чтобы построить порядок. Представьте, что вы хотите навести порядок в комнате, раскидывая вещи в разные стороны. Примерно так же выглядит стратегия Трампа на первый взгляд.



И здесь возникает главный вопрос: можно ли вернуться в простое прошлое, используя сложные методы настоящего? Можно ли построить завод позавчерашнего дня с помощью технологий послезавтра?



Трамп, похоже, считает, что можно. Он как тот механик, который пытается починить старый добрый двигатель с помощью квантового компьютера. Получится ли у него? Поживем – увидим. Никто не знает. Но точно будет интересно.



А пока мы наблюдаем уникальный эксперимент: человек из эпохи больших обещаний пытается выполнить их методами эпохи большого сомнения. И, возможно, именно в этом противоречии и кроется главная интрига современной политики, возвращение эпохи модерна при помощи методов постмодерна.