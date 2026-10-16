Били, стріляли та вимагали $68 тисяч: на Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбої

Фото: Прокуратура України

На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбійному нападі на жителя Нікополя

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, вони побили чоловіка, стріляли в нього з травматичної зброї та змусили переказати криптовалюту й віддати родинні заощадження на загальну суму понад 68 тисяч доларів.

Серед підозрюваних – заступник начальника одного з відділів поліції, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю обласного управління Нацполіції та оперуповноважений цього підрозділу.

За версією слідства, поліцейські дізналися, що житель Нікополя має значні заощадження в криптовалюті, та вирішили заволодіти його коштами.

Уночі 18 червня 2026 року двоє підозрюваних напали на чоловіка посеред вулиці, а третій координував їхні дії. Потерпілого повалили на землю, застосували сльозогінний газ, кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї, закували в кайданки та побили.

Погрожуючи пістолетом, нападники змусили чоловіка переказати криптовалюту на суму 51 тисячу доларів на заздалегідь підготовлений гаманець. Після цього потерпілий мав зателефонувати матері та попросити її передати всі родинні заощадження.

Побоюючись за життя сина, жінка віддала понад 17 тисяч доларів. Після заволодіння грошима підозрювані пригрозили чоловікові вбивством, якщо він звернеться до поліції або лікарні. Отримані кошти вони розподілили між собою.

Трьом поліцейським повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану.

14 жовтня суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави – по 3 мільйони гривень кожному.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Нагадаємо, в Харкові поліція затримала рецидивіста за розбійний напад та замах на вбивство. Під час конфлікту він поранив 43-річного чоловіка металевими ножицями та ножем, а 58-річну жінку – в обличчя. Подія сталася 18 вересня в Індустріальному районі Харкова