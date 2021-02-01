Зеленському треба вчитися в американців, як досидіти до кінця терміну своїх повноважень

Я радий, що президент Зеленський стурбований майбутнім американської демократії. Хочу звернути увагу на головну відмінність американських президентів і американської демократії від нього самого.

Я радий, що президент Зеленський стурбований майбутнім американської демократії. Хочу звернути увагу на головну відмінність американських президентів і американської демократії від нього самого.

Фото: з відкритих джерел

Коли президент Трамп вступив на посаду, він призначив радником з національної безпеки Майкла Флінна, який зустрівся з послом Росії в США Кисляком, але не публічно повідомив про цю зустріч, приховав. Вибухнув скандал, який влаштували й самі республіканці, і через 24 дні після вступу на посаду Трамп був змушений Флінна звільнити, він був відданий суду і пішов на угоду зі слідством. Підкреслюю - суд за те, що чиновник сховав контакт з російським дипломатом, мова не йшла про "злив" інформації й зраду. І якби Трамп не звільнив Флінна, то імпічмент він би отримав відразу. А в Україні президент Зеленський призначив російського агента і відкритого русофіла Руслана Демченка головою комітету з розвідки, а іншого російського агента Олега Татарова - борця з "зовнішнім управлінням" - заступником голови Офісу президента з правоохоронними органами, з кабінету Зеленського був організований провал спецоперації із захоплення російських терористів "вагнерівців", яка проводилась спільно зі спецслужбами США і Туреччини. Але Зеленський нікого не звільняє, його партія "Слуга народу" покриває будь-які злочини, лише б не псувати відносин і довше утриматися при владі. А народ нічого не штурмує і не зносить. І це куди більш страшна загроза демократії - безкарність влади. Тому перш ніж сумувати за штурмом Капітолію, Зеленському треба вчитися в американців, як досидіти до кінця терміну своїх повноважень і як би не знесли його самого і тих, кого він покриває.

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