Суперхабар в $6 млн: хто допомагав хабарникам в ОП і Генеральній прокуратурі

Ця драматична історія гідна кінофільму, і вона дає вичерпне уявлення про ситуацію у нашій державі

Ця драматична історія гідна кінофільму, і вона дає вичерпне уявлення про ситуацію у нашій державі

Суд буде у неділю, а поки буду спиратися на дані з офіційних і неофіційних джерел Цензор.Нет, і ще вимагає підтвердження в суді, і на суді це, мабуть, прозвучить або буде показано. Розіб'ю всю цю історію на питання, для зручності:

1. За що дали хабар?

За те, щоб спеціальний антикорупційний прокурор Назар Холодницький закрив справу проти Миколи Злочевського про незаконне заволодіння коштами кредиту Національного банку, виданого "Реал банку". Причому справу треба було закрити з визначенням "за відсутністю складу злочину", щоб зняти Злочевського з розшуку та забезпечити його легальне пересування по Україні. За іронією долі Злочевський отримав репутацію одного з самих хитрих, скупих, недовірливих і багатих людей України. За даними Цензор.Нет, він зараз знаходиться в Об'єднаних арабських еміратах. Сьогодні, 14 червня, у нього день народження, і йому хотіли зробити подарунок – закрити справу, але подарунок вийшов куди більш скандальним...

2. Хто затриманий і яка їх роль?

Затримано три людини, які були присутні на зустрічі з агентом НАБУ Євгеном Шевченком. По-перше, при передачі хабара затримано Миколу Ільяшенко - діючого першого заступника начальника Податкової служби Києва, який безпосередньо передав агенту НАБУ Євгену Шевченку 6 мільйонів доларів, з них 1 мільйон відклав собі комісійних. По-друге, затриманий Андрій Кіча – який на сайті компанії Бурисма, яка належить Злочевському, значиться як директор з правових питань. По-третє, затримана Олена Мазурова – колишня начальниця організаційно-розпорядчого департаменту Фіскальної служби, звільнена по люстрації в 2015-му, судячи з матеріалів у розпорядженні Цензор.Нет, також довірена особа Злочевського.

3. Чому гроші передавав Шевченко – адже всі знають, що він агент НАБУ?

Обдурити Злочевського неможливо, кажуть ті, хто з ним стикався, ну як якийсь Шевченко... Судячи з інформації Цензор.Нет, довіру у людей Злочевського не заслужив не Шевченко, про якого вони всі, звичайно ж, знали. Гарантом угоди і її двигуном був не Шевченко, а Ільяшенко. Обидві зустрічі з Шевченком Кіча і Мазуров, включаючи передачу грошей і затримання проводили.... у робочому кабінеті Ільяшенко у міській податковій на Шолуденка 33/19! З Шевченком Ілляшенко знайомий з 2016-го року. Дуже цинічно, що податківець обговорював з Шевченком можливість передачі даних по Злочевського в НАБУ – щоб потім і цю тему "обілетити", тобто розраховував на подальше співробітництво, і всі ризики взяв на себе.

4. Хто такий Ільяшенко?

Ільяшенко потрапив в столичну податкову при Клименко, як лояльний "регіонал", отримав високу посаду голови районної податкової. Але його кар'єрне зростання продовжилося і після революції - при Насірові. Він став першим заступником начальника податкової Києва, і став куратором найприбутковішою теми – відшкодування ПДВ. Ільяшенко став досить відомий, після того як журналісти "Слідство.Інфо" опублікували дані по нерухомості – 11 квартир, заміський будинок, земельні ділянки. Але ніяких наслідків не було, кар'єра тривала успішно. Насірова звільнили, а Ілляшенко знову зумів втриматися. Пройшли президентські вибори, знову поміняли керівництво, але і при Верланові Ільяшенко встояв. А потім і Верланова прибрали, а Ільяшенко залишився в новій структурі, його перепризначили! Ну просто незамінна людина.

Ільяшенко був знайомий з багатьма "рішальними" людьми. Наприклад, з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, але і не тільки з ним. Було б цікаво дізнатися, скільки разів відвідував Ільяшенко Офіс президента? Хто йому виписував перепустку? Хто дзвонив Верланову з проханнями не звільняти Ільяшенко і залишити на посаді? Очевидно, що безкарність підштовхнула його до таким самовпевненим дій.

5. Як проходила операція?

Згідно з матеріалами справи, які будуть розглянуті в суді, 1 червня Ілляшенко зв'язався з Шевченком і по телефону дав зрозуміти, що за зміну підслідності справи Злочевського – тобто за передачу його в інший слідчий орган, де можна буде закрити, його знайомі готові запропонувати 1 мільйон доларів, за закриття справи за відсутності складу злочину – 2 мільйони. Однак 2 червня Шевченка від виконання даного прохання... відмовився. І тоді Ільяшенко подзвонив знову, і запропонував 5 мільйонів доларів!

3 червня НАБУ відкрило провадження, причому з великим побоюванням, керівництво НАБУ передбачало, що може мати місце подвійна гра з метою дискредитації антикоррупційних органів і заміни керівництва. Адже буквально напередодні, 26 травня, генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про "бездіяльність" глави САП Холодницького та відкриття проти нього дисциплінарного провадження.

5 червня в робочому кабінеті Ільяшенко у податковій Шевченко зустрівся з ним, з Мазуровою та Кічею. Згідно всім процесуальним вимогам Шевченко вже був споряджений технікою для запису.

10 червня на зустрічі з Шевченком Ільяшенко прийняв рішення про "угоду" - гроші в обмін на постанову Холодницького. Під час зустрічі Ільяшенко подзвонив... знайомому ченцю! І спитав поради у священика, чи буде успішною "угода", яку він збирається укласти? Священик запевнив його, що все пройде благополучно, і з чистою совістю високопоставлений чиновник домовився про передачу хабара в 5 мільйонів доларів кешу 12 червня. Треба було поспішати зробити подарунок Злочевському.

12 червня все і сталося. Це було в міській податковій службі. Шевченко і Ільяшенко прибули зі своєю охороною, на зустрічі був Кіча і Мазурова. Шевченко передав постанову про зміну підслідності Холодницкого.

Проте на зустрічі Мазурова і Кічу визнали це недостатнім. За 5 мільйонів доларів вони хотіли отримати повне закриття справи за Злочевського за відсутністю складу злочину, причому зміни треба було негайно внести в електронний Єдиний реєстр досудових розслідувань, інформація в якому підлягає особливій процедурі контролю. ЄРДР – це гарантія закриття справи.

Ці питання порадували керівництво НАБУ і САП. Адже до останнього моменту підозрювали провокацію, і як спецназ ДБР або СБУ вривається і всіх затримує за спробу закрити справу. І така загроза була б цілком реальною. Але якщо б це було провокацією, ніхто б не посмів торгуватися. Отже, ймовірність, що справа є справжньою різко зросла.

І ось Холодницький приймає рішення, що в інтересах розслідування виготовляється спеціальний доказ у справі – фальшива зміна до ЄРДР. І вносить необхідну зміну до ЄРДР зі своїм електронним ключем до 17.15. Доступ до ЄРДР строго обмежений – це можуть робити тільки співробітники правоохоронних органів, у яких є спеціальний електронний ключ, як же Ільяшенко, Кіча і Мазурова впевняться, що зміна дійсно внесено, і Злочевський невинний?

В 17.18 інший співробітник правоохоронних органів під своїм електронним ключем зайшов в базу ЄРДР, і перевірив стан справ. У той же момент, пролунав дзвінок телефону – "угода" виконана. Шевченка провели в кімнату для перерахунку грошей.

Йому передали три великі сумки – в кожній по 2 мільйони доларів. Шевченко не зрозумів, адже домовлялися не на 6, а на 5 мільйонів? Однак Ілляшенко все пояснив – 1 мільйон за клопіт йому самому. Цей 1 мільйон був переданий йому на закритій парковці податкової служби Києва. При затриманні Ілляшенко вихопив пістолет. Також дістати зброю і взяти на приціл податківця довелося і одному і детективів НАБУ.

6. Хто допомагав Ільяшенку у Генеральній прокуратурі?

Вхід до ЄРДР був проведений з електронного ключа начальника управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи Генпрокуратури Ірини Бакай. Ірина Бакай – один з високопоставлених співробітників ОГПУ, на своїй посаді перебуває кілька років, при різних генпрокурорах. Зараз слідство проводить роботу, щоб точно визначити – це вона особисто дивилася реєстр, або хтось узяв її ключ? Думаю, тепер адвокатам Бакай доведеться чимало попрацювати, щоб довести, що ключ міг взяти будь-хто інший. І дисциплінарне провадження тепер треба відкривати не по Холодницькому – а в самому Офісі генпрокурора.

7. Звідки гроші? Як процвітають" скрутки", "обнал" і "конверти" при президентові Зеленському

А ось це саме інтригуюче і ключове у справі питання. Можна придумати будь-яку провокацію, дурість, помилку, але ні Ситник, ні Холодницький, ні Шевченко, не зможуть змусити заступника голови податкової служби Києва та директора Бурисму вручити собі ШІСТЬ МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ГОТІВКОЮ, ніхто не може викинути такі гроші для імітації реальної справи. Таку суму кешу вдома не тримають, сліди цих грошей напевно можна знайти. Таку колосальну суму може зібрати тільки той, хто легко орудує сотнями мільйонів доларів.

Звідки її можна взяти? Це результат широкомасштабної роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні. Ексміністр фінансів Уманський говорив правду – масштаби "скруток" зараз ростуть. Зеленський влаштував в силових структурах кадрову чехарду, спроби президента в ручному режимі керувати силовиками у самих силовиків викликають тільки гіркий сміх. Зеленським легко маніпулювати, його порядок визначає його найближче оточення, а на керівні посади Зеленський призначає в основному тих, хто йому підтакує і погоджується. "Слуги народу", тим більше, скасували статтю кримінального кодексу про фіктивне підприємництво, і зараз для "конвертів" настав "золотий вік".

Ось тому і носять величезні суми "кешу", як ми розуміємо, далеко не останні, і розносяться мільйони доларів не тільки в НАБУ і САП, а по всій вертикалі влади Зеленського. Саме тому Ільяшенко і відчував – зараз можливо все. Цей хабар показує – держава неефективно адмініструє податки і не ефективно бореться з тіньовою фінансовою сферою, а грізні заяви Зеленського це всього лише ширма для таких як Ільяшенко.

9. А причому тут Байден?

Так, у справі компанії Бурисма фігурує син кандидата в президенти США Хантер Байден - колишній член Наглядової ради компанії. Однак до даного конкретного епізоду, який хотів закрити Злочевський, і за яким пропонувалася хабар, Байден відношення не має. Намагалися вирішити питання тільки по самому Злочевському та крадіжки грошей Нацбанку. Але ця ситуація стосується компанії Бурисма в тому плані, що директор з правових питань Кіча є підозрюваним і був затриманий при передачі хабара. Бурисма зробила заяву, що Кіча вже не є їх співробітником, але насправді 12 червня портрет Кічі та його посада значилися на сайті компанії. Так що новий поворот у скандальній справі, яка так довго була предметом політичних скандалів в США, може знову привернути до себе увагу через чергову появу в новинах відомої назви.

10. Що робити державі?

Ця справа показує - держава як система не існує. Ефективність показали НАБУ і САП, створені до приходу президента Зеленського до влади. А всю іншу систему "слуг народу" Злочевський і Ільяшенко не боялися і вже "освоїли".

Необхідно створення слідчої комісії Верховної Ради, щоб відповісти на питання:

- З ким був зв'язаний у владі і в Офісі президента Ільяшенко?

- Хто сприяв Кічі і Мазуровій у правоохоронних органах і генеральній прокуратурі?

- Хто в правоохоронних органах допомагає відмивати десятки мільйонів доларів, щоб роздавати хабарі у нової влади? Як працює система "скруток" та "обналу", і як її ліквідувати?

Зрозуміло, для такої роботи треба припинити атаки "Слуг народу" на НАБУ і САП, і дозволити довести до кінцевого результату цю епічну справу.