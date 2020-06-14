Супервзятка в $6 млн: кто помогал взяточникам в ОП и Генеральной прокуратуре

Эта драматическая история достойна кинофильма, и она дает исчерпывающее представление о ситуации в нашем государстве

Эта драматическая история достойна кинофильма, и она дает исчерпывающее представление о ситуации в нашем государстве

Суд будет в воскресенье, а пока буду опираться на данные из официальных и неофициальных источников Цензор.Нет, и еще требует подтверждения в суде, и на суде это, весьма вероятно, прозвучит или будет показано. Разобью всю эту историю на вопросы, для удобства:

1. За что была дана взятка?

За то, чтобы специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закрыл дело против Николая Злочевского о незаконном завладении средствами кредита Национального банка, выданного "Реал банку". Причем дело надо было закрыть с определением "за отсутствием состава преступления", чтобы снять Злочевского с розыска и обеспечить его легальное передвижение по Украине. По иронии судьбы Злочевский получил репутацию одного из самых хитрых, скупых, недоверчивых и богатых людей Украины. По данным Цензор.Нет, он сейчас находится в Объединенных арабских эмиратах. Сегодня, 14 июня, у него день рождения, и ему хотели сделать подарок – закрыть дело, но подарок получился куда более скандальным…

2. Кто задержан и какая их роль?

Задержано три человека, которые присутствовали на встрече с агентом НАБУ Евгением Шевченко. Во-первых, при передаче взятки задержан Николай Ильяшенко - действующий первый заместитель начальника Налоговой службы Киева, который непосредственно передал агенту НАБУ Евгению Шевченко 6 миллионов долларов, из них 1 миллион отложил себе комиссионных. Во-вторых, задержан Андрей Кича – который на сайте компании Бурисма, которая принадлежит Злочевскому, значится как директор по правовым вопросам. В-третьих, задержана Елена Мазурова – бывшая начальница организационно-распорядительного департамента Фискальной службы, уволенная по люстрации в 2015-м, судя по материалам в распоряжении Цензор.Нет, также доверенное лицо Злочевского.

3. Почему деньги передавал Шевченко – ведь все знают, что он агент НАБУ?

Обмануть Злочевского невозможно, говорят те, кто с ним сталкивался, ну как какой-то Шевченко… Судя по информации Цензор.Нет, доверие у людей Злочевского заслужил не Шевченко, о котором они все, конечно же, знали. Гарантом сделки и ее двигателем был не Шевченко, а Ильяшенко. Обе встречи с Шевченко Кича и Мазуров, включая передачу денег и задержание, проводили…. в рабочем кабинете Ильяшенко в городской налоговой на Шолуденко 33/19! С Шевченко Ильяшенко знаком с 2016-го года. Весьма цинично, что налоговик обсуждал с Шевченко возможность передачи новых данных по Злочевскому в НАБУ – чтобы потом и эту тему "обилетить", то есть рассчитывал на дальнейшее сотрудничество, и все риски взял на себя.

4. Кто такой Ильяшенко?

Ильяшенко попал в столичную налоговую при Клименко, как лояльный "регионал", получил высокую должность главы районной налоговой. Но его карьерный рост продолжился и после революции - при Насирове. Он стал первым заместителем начальника налоговой Киева, и стал куратором самой доходной темы – возмещение НДС. Ильяшенко стал довольно известен, после того как журналисты "Слідство.Інфо" опубликовали данные по недвижимости – 11 квартир, загородный дом, земельные участки. Но никаких последствий не было, карьера продолжалась успешно. Насирова уволили, а Ильяшенко снова сумел удержаться. Прошли президентские выборы, снова поменяли руководство, но и при Верланове Ильяшенко устоял. А затем и Верланова убрали, а Ильяшенко остался в новой структуре, его переназначили! Ну просто незаменимый человек.

Ильяшенко был знаком со многими "решающими" людьми. Например, с главой Офиса президента Андреем Ермаком, но и не только с ним. Было бы интересно узнать, сколько раз посещал Ильяшенко Офис президента? Кто ему выписывал пропуска? Кто звонил Верланову с просьбами не увольнять Ильяшенко и оставить на должности? Очевидно, что безнаказанность подтолкнула его к таким самоуверенным действиям.

5. Как проходила операция?

Согласно материалам дела, которые будут рассмотрены в суде, 1 июня Ильяшенко связался с Шевченко и по телефону дал понять, что за изменение подследственности дела Злочевского – то есть за передачу его в другой следственный орган, где дело можно будет закрыть, его знакомые готовы предложить 1 миллион долларов, за закрытие дела по отсутствию состава преступления – 2 миллиона. Однако 2 июня Шевченко от выполнения данной просьбы… отказался. И тогда Ильяшенко позвонил снова, и предложил 5 миллионов долларов!

3 июня НАБУ открыла производство, причем с большой опаской, руководство НАБУ предполагало, что может иметь место двойная игра с целью дискредитации антикоррупционнных органов и замены руководства. Ведь буквально накануне, 26 мая, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о "бездеятельности" главы САП Холодницкого и открытии против него дисциплинарного производства.

5 июня в рабочем кабинете Ильяшенко в налоговой Шевченко встретился с ним, с Мазуровой и Кичей. Согласно всем процессуальным требованиям Шевченко уже был снаряжен техникой для записи.

10 июня на встрече с Шевченко Ильяшенко принял решение о "сделке" - деньги в обмен на постановление Холодницкого. Во время встречи Ильяшенко позвонил… знакомому монаху! И спросил совета у священника, будет ли успешной "сделка", которую он собирается заключить? Священник заверил его, что все пройдет благополучно, и с чистой совестью высокопоставленный чиновник договорился о передаче взятки в 5 миллионов долларов кэша 12 июня. Надо было спешить сделать подарок Злочевскому.

12 июня все и произошло. Это было в городской налоговой службе. Шевченко и Ильяшенко прибыли со своей охраной, на встрече был Кича и Мазурова. Шевченко передал постановление о смене подследственности Холодницкого.

Однако на встрече Мазурова и Кича признали это недостаточным. За 5 миллионов долларов они хотели получить полное закрытие дела по Злочевскому за отсутствием состава преступления, причем изменения надо было внести немедленно в электронный Единый реестр досудебных расследований, информация в котором подлежит особой процедуре контроля. ЕРДР – это гарантия закрытия дела.

Эти вопросы обрадовали руководство НАБУ и САП. Ведь до последнего момента подозревали провокацию, и как спецназ ДБР или СБУ врывается и всех задерживает за попытку закрыть дело. И такая угроза была бы весьма реальной. Но если бы это было провокацией, никто бы не посмел торговаться. Значит, вероятность, что дело является настоящим резко возросла.

И вот Холодницкий принимает решение, что в интересах расследования изготавливается специальная улика в деле – фальшивое изменение в ЕРДР. И вносит необходимое изменение в ЕРДР со своим электронным ключом в 17.15. Доступ в ЕРДР строго ограничен – это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, у которых есть специальный электронный ключ, как же Ильяшенко, Кича и Мазурова удостоверятся, что изменение действительно внесено, и Злочевский невиновен?

В 17.18 другой сотрудник правоохранительных органов под своим электронным ключом зашел в базу ЕРДР, и проверил состояние дела. В тот же момент, прозвучал звонок телефона – "сделка" выполнена. Шевченко провели в комнату для пересчета денег.

Ему передали три больших сумки – в каждой по 2 миллиона долларов. Шевченко не понял, ведь договаривались не на 6, а на 5 миллионов? Однако Ильяшенко все объяснил – 1 миллион причитался за хлопоты ему самому. Этот 1 миллион был передан ему на закрытой парковке налоговой службы Киева. При задержании Ильяшенко выхватил пистолет. Также достать оружие и взять на прицел налоговика пришлось и одному и детективов НАБУ.

6. Кто помогал Ильяшенко в Генеральной прокуратуре?

Вход в ЕРДР был произведен с электронного ключа начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Ирины Бакай. Ирина Бакай – один из высокопоставленных сотрудников ОГПУ, на своей должности находится несколько лет, при различных генпрокурорах. Сейчас следствие проводит работу, чтобы точно определить – это она лично смотрела реестр, или кто-то взял ее ключ? Думаю, теперь адвокатам Бакай придется немало потрудиться, чтобы доказать, что ключ мог взять кто-то другой. И дисциплинарное производство теперь надо открывать не по Холодницкому – а в самом Офисе генпрокурора.

7. Откуда деньги? Как процветают" скрутки", "обнал" и "конверты" при президенте Зеленском

А вот это самый интригующий и ключевой в деле вопрос. Можно придумать любую провокацию, глупость, ошибку, но ни Сытник, ни Холодницкий, ни Шевченко, не смогут заставить замглавы налоговой службы Киева и директору Бурисмы вручить себе ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НАЛИЧНЫМИ, никто не может выбросить такие деньги для имитации реального дела. Такую сумму кэша дома не держат, следы этих денег наверняка можно найти. Такую колоссальную сумму может собрать только тот, кто легко ворочает сотнями миллионов долларов.

Откуда ее можно взять? Это результат широкомасштабной работы нелегальной системы уклонения от уплаты налогов, которая процветает сейчас в Украине. Экс-министр финансов Уманский говорил правду – масштабы "скруток" сейчас растут. Зеленский устроил в силовых структурах кадровую чехарду, попытки президента в ручном режиме управлять силовиками у самих силовиков вызывает только горький смех. Зеленским легко манипулировать, его повестку определяет его ближайшее окружение, а на руководящие должности Зеленский назначает в основном тех, кто ему поддакивает и соглашается. "Слуги народа", тем более, отменили статью криминального кодекса о фиктивном предпринимательстве, и сейчас для "конвертов" наступил "золотой век".

Вот поэтому и носят огромные суммы "кэша", как мы понимаем, далеко не последние, и разносятся миллионы долларов не только в в НАБУ и САП – а по всей вертикали власти Зеленского. Именно поэтому Ильяшенко и чувствовал – сейчас возможно все. Эта взятка показывает – государство совершенно неэффективно администрирует налоги и не эффективно борется с теневой финансовой сферой, а грозные заявления Зеленского это всего лишь ширма для таких как Ильяшенко.

9. А причем тут Байден?

Да, в деле компании Бурисма фигурирует сын кандидата в президенты США Хантер Байден - бывший член Набсовета компании. Однако к данному конкретному эпизоду, который хотел закрыть Злочевский, и по которому предлагалась взятка, Байден отношения не имеет. Пытались решить вопрос только по самому Злочевскому и воровству денег Нацбанка. Но эта ситуация касается компании Бурисма в том плане, что директор по правовым вопросам Кича является подозреваемым и был задержан при передаче взятки. Бурисма сделала заявление, что Кича уже не является их сотрудником, но на самом деле 12 июня портрет Кичи и его должность значились на сайте компании. Так что новый поворот в скандальном деле, которое так долго было предметом политическихскандалов в США, может снова привлечь к себе внимание из-за очередного появления в новостях известного названия.

10. Что делать государству?

Это дело показывает - государство как система не существует. Эффективность показали НАБУ и САП, созданные до прихода президента Зеленского к власти. А всю остальную систему "слуг народа" Злочевский и Ильяшенко не боялись и уже "освоили".

Необходимо создание следственной комиссии Верховной Рады, чтобы ответить на вопросы:

- С кем был связан во власти и в Офисе президента Ильяшенко?

- Кто оказывал содействие Киче и Мазуровой в правоохранительных органах и генеральной прокуратуре?

- Кто в правоохранительны органах помогает отмывать десятки миллионов долларов, чтобы раздавать взятки в новой власти? Как работает система "скруток" и "обнала", и как ее ликвидировать?

Разумеется, для такой работы надо прекратить атаки "Слуг народа" на НАБУ и САП, и позволить довести до результата это эпическое дело.