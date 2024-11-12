Трамп і його політика: до 20 січня новообраний президент США нічого не зробить
Тому можна обговорювати ідеї його команди, таємничі інсайди і оце все. Але реально він нічого не зможе зробити - ані гарного, ані поганого - до січня місяця.
Тому якось усі ці зливи про Крим і все інше треба сприймати спокійно. Іронічно, критично, але спокійно. Просто тому що все що відбувається - розстановка фігур, промацування позицій, дослідження настроїв і реакцій.
Трамп може бути різкий і радикальний як молнія, але ніхто не скасовував ані інертність політики, ані інертність бюрократії, ані плинність процесів.
У мене немає жодних оптимістичних очікувань від Донні. Але працювати з цим і з ситуацією треба спокійно. І поки, як би там не нили, робота ведеться системно. Якими будуть результати - в межах можливого. Чи сподобаються вони нам - ні, вони будуть меншими ніж ми хочемо. В крайньому випадку - будемо шукати спосіб зафіксувати збитки і чекати свого шансу.