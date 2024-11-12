Трамп і його політика: до 20 січня новообраний президент США нічого не зробить

Про всяк випадок. Затвердження результатів виборів Конгресом відбудеться на початку січня. Тобто до того дня він навіть не вважається затвердженим обраним президентом. Інавгурація Трампа 20 січня. До того він не є президентом

Про всяк випадок. Затвердження результатів виборів Конгресом відбудеться на початку січня. Тобто до того дня він навіть не вважається затвердженим обраним президентом. Інавгурація Трампа 20 січня. До того він не є президентом

фото: Reuters

Тому можна обговорювати ідеї його команди, таємничі інсайди і оце все. Але реально він нічого не зможе зробити - ані гарного, ані поганого - до січня місяця. Тому якось усі ці зливи про Крим і все інше треба сприймати спокійно. Іронічно, критично, але спокійно. Просто тому що все що відбувається - розстановка фігур, промацування позицій, дослідження настроїв і реакцій. Трамп може бути різкий і радикальний як молнія, але ніхто не скасовував ані інертність політики, ані інертність бюрократії, ані плинність процесів. У мене немає жодних оптимістичних очікувань від Донні. Але працювати з цим і з ситуацією треба спокійно. І поки, як би там не нили, робота ведеться системно. Якими будуть результати - в межах можливого. Чи сподобаються вони нам - ні, вони будуть меншими ніж ми хочемо. В крайньому випадку - будемо шукати спосіб зафіксувати збитки і чекати свого шансу.

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