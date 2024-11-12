17:45  12 листопада
Суд виніс вирок трьом чоловікам за вбивство військового в Києві
19:39  12 листопада
У Києві невідомі запустили феєрверк
17:21  12 листопада
У Києві працівник ТЦК вистрелив собі у голову, — ЗМІ
UA | RU
UA | RU
Юрій Богданов блогер info@regionews.ua
12 листопада 2024, 11:42

Трамп і його політика: до 20 січня новообраний президент США нічого не зробить

12 листопада 2024, 11:42
Читайте также на русском языке
Про всяк випадок. Затвердження результатів виборів Конгресом відбудеться на початку січня. Тобто до того дня він навіть не вважається затвердженим обраним президентом. Інавгурація Трампа 20 січня. До того він не є президентом
Про всяк випадок. Затвердження результатів виборів Конгресом відбудеться на початку січня. Тобто до того дня він навіть не вважається затвердженим обраним президентом. Інавгурація Трампа 20 січня. До того він не є президентом
фото: Reuters
Читайте также
на русском языке

Тому можна обговорювати ідеї його команди, таємничі інсайди і оце все. Але реально він нічого не зможе зробити - ані гарного, ані поганого - до січня місяця.

Тому якось усі ці зливи про Крим і все інше треба сприймати спокійно. Іронічно, критично, але спокійно. Просто тому що все що відбувається - розстановка фігур, промацування позицій, дослідження настроїв і реакцій.

Трамп може бути різкий і радикальний як молнія, але ніхто не скасовував ані інертність політики, ані інертність бюрократії, ані плинність процесів.

У мене немає жодних оптимістичних очікувань від Донні. Але працювати з цим і з ситуацією треба спокійно. І поки, як би там не нили, робота ведеться системно. Якими будуть результати - в межах можливого. Чи сподобаються вони нам - ні, вони будуть меншими ніж ми хочемо. В крайньому випадку - будемо шукати спосіб зафіксувати збитки і чекати свого шансу.

Дональд Трамп США політика Україна Крим
Ця зима є критичним моментом, а найближчі 4-5 місяців будуть вирішальними у війні в Україні, — ЗМІ
11 листопада 2024, 15:20
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
12 листопада 2024
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Нещодавно під час 10-ого Київського міжнародного економічного форуму дуже активно обговорювалися питання щодо відновлення роботи деяких аеропортів в Україні. Загалом, на думку фахівців, це має дещо по...
07 листопада 2024
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Фахівці почали говорити про другу хвилю еміграції українців до країн Європи. Наразі йдеться про виїзд за кордон школярів старших класів, які їдуть туди не самі, а переважно з батьками. RegioNews з’ясо...
04 листопада 2024
Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"
Чайні пакетики та боксерські груші в якості контейнерів – так транспортував і реалізовував наркотики транснаціональний наркокартель «Хімпром», створений громадянином Росії Єгором Буркіним (Єгором Левч...
29 жовтня 2024
Гучна реформа МСЕК: чи є шанс поставити хрест на липових довідках про інвалідність
Після затримання очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справи про видачу сумнівних довідок про інвалідність у цьому регіоні почали вспливати просто пачками. Наприклад, у цій справі вже за...
Українські бійці знищили БТР окупантів: відео
13 листопада 2024, 06:00
У Києві п'яний водій пошкодив шість припаркованих авто
13 листопада 2024, 05:10
У центрі Львова легковик протаранив електроопору: водій помер дорогою до лікарні
13 листопада 2024, 04:48
На Волині дитина потрапила до лікарні через котячі подряпини
13 листопада 2024, 04:19
Прикордонники вдарили FPV-дронами по російській піхоті поблизу Вовчанська
13 листопада 2024, 03:49
Частині українців скасують "чорнобильську" надбавку до пенсії
13 листопада 2024, 03:18
У Запоріжжі школярка потрапила в реанімацію через отруєння алкоголем
13 листопада 2024, 02:55
Сили оборони уразили склад ПММ у Бєлгородській області Росії
13 листопада 2024, 02:10
У Києві накрили п'ять незаконних гральних закладів
13 листопада 2024, 01:54
На Волині чоловік за 3000 доларів намагався підкупити прикордонника, аби потрапити в Білорусь
13 листопада 2024, 00:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Відновлення авіапольотів в Україні: які аеропорти зможуть відкритися, та як захистити літаки від "шахедів"
Україна втрачає дітей. Демографи б'ють тривогу через масовий виїзд школярів за кордон
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Юрій Богданов
Всі блоги »