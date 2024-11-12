Трамп и его политика: до 20 января новоизбранный президент США ничего не сделает
Поэтому можно обсуждать идеи его команды, таинственные инсайды и все. Но реально он ничего не сможет сделать – ни хорошего, ни плохого – до января месяца.
Поэтому как-то все эти ливни о Крыме и все остальное нужно воспринимать спокойно. Иронично, критично, но спокойно. Просто потому что все происходящее – расстановка фигур, прощупывание позиций, исследование настроений и реакций.
Трамп может быть резок и радикален как молния, но никто не отменял ни инертности политики, ни инертности бюрократии, ни текучести процессов.
У меня нет никаких оптимистических ожиданий от Донни. Но работать с этим и с ситуацией нужно спокойно. И пока, как бы то ни было, работа ведется системно. Какими будут результаты – в пределах возможного. Понравятся ли они нам – нет, они будут меньше, чем мы хотим. В крайнем случае – будем искать способ зафиксировать убытки и ждать своего шанса.