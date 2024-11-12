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Юрий Богданов блогер info@regionews.ua
12 ноября 2024, 11:42

Трамп и его политика: до 20 января новоизбранный президент США ничего не сделает

12 ноября 2024, 11:42
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На всякий случай. Утверждение результатов выборов Конгрессом состоится в начале января. То есть, до того дня он даже не считается утвержденным избранным президентом. Инаугурация Трампа 20 января. До этого он не является президентом
На всякий случай. Утверждение результатов выборов Конгрессом состоится в начале января. То есть, до того дня он даже не считается утвержденным избранным президентом. Инаугурация Трампа 20 января. До этого он не является президентом
фото: Reuters
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Поэтому можно обсуждать идеи его команды, таинственные инсайды и все. Но реально он ничего не сможет сделать – ни хорошего, ни плохого – до января месяца.

Поэтому как-то все эти ливни о Крыме и все остальное нужно воспринимать спокойно. Иронично, критично, но спокойно. Просто потому что все происходящее – расстановка фигур, прощупывание позиций, исследование настроений и реакций.

Трамп может быть резок и радикален как молния, но никто не отменял ни инертности политики, ни инертности бюрократии, ни текучести процессов.

У меня нет никаких оптимистических ожиданий от Донни. Но работать с этим и с ситуацией нужно спокойно. И пока, как бы то ни было, работа ведется системно. Какими будут результаты – в пределах возможного. Понравятся ли они нам – нет, они будут меньше, чем мы хотим. В крайнем случае – будем искать способ зафиксировать убытки и ждать своего шанса.

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