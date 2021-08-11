Вперше за 30 років у Харкові фактично відсутня державна влада

За голову Харківської облради Артура Товмасяна, підозрюваного у вимаганні хабара в 1 мільйон, внесено заставу - майже 3 мільйони

За голову Харківської облради Артура Товмасяна, підозрюваного у вимаганні хабара в 1 мільйон, внесено заставу - майже 3 мільйони

До завершення слідства і вироку суду він може знову ходити на роботу. Але недовго. За час скандалу легітимність голови облради серйозно постраждала, довіри немає ні з боку його партії "Слуга народу", ні з боку депутатів.

Товмасян виключений своїми однопартійцями з фракції, а питання про його відставку з займаної високої посади звучить абсолютно чітко. Справа тільки в кандидатурі на заміну. І знову звучать прізвища людей близьких до ексміністра Арсена Авакова - він же і Товмасяна раніше посадив у крісло голови облради. Загалом, має бути заміна шила на мило, а ляльковод залишиться колишнім. Але поки можна абсолютно виразно говорити, що голова облради в Харківській області, як би, є, а насправді – ні.

Можливо справами області займається голова облдержадміністрації Айна Тимчук? Може бути. Але якось дуже непомітно для харків'ян. Минуло півроку, як вона займає свій пост, а як виглядає керівник області і як його звуть – загадка для дуже багатьох харків'ян. У Харкові вона з'являється наїздами, вважає за краще більше часу проводити в рідному Дніпрі. А єдиним відчутним результатом її перебування на посаді поки що є інтенсивне освоєння Харківського обласного та міського бюджету дніпровськими підрядниками. Навряд чи в цьому полягає її основний обов'язок як представника Президента і Кабінету Міністрів в регіоні. Тому що навряд чи в цьому може полягати регіональна політика Президента і виконавчої влади держави. Хоча призначення Айни Тимчук - результат зусиль заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, відповідального саме за регіональну політику. Теж, до речі, з Дніпра.

Секретар міськради Харкова Ігор Терехов, тимчасово виконуючий обов'язки мера міста, на думку групи харківських депутатів, зайняв свою посаду шляхом підробки підпису покійного нині Геннадія Кернеса. Спроби пильних депутатів домогтися від правоохоронців об'єктивного розгляду їхніх заяв поки що ні до чого не призвели. Адже питання вони підняли, коли міністром внутрішніх справ був Арсен Аваков, а він – давній, покровитель Ігоря Терехова, якому активно допомагає у веденні кампанії за обрання мером Харкова 31 жовтня. Тобто, Терехов, який і так не мер, а т.в.о. на пташиних правах, зараз розпоряджається Харковом. І доля його залежить тільки від Арсена Авакова. Але Авакова не влаштовує хиткий тимчасовий статус Терехова, тому їм обом вкрай важливо виграти осінні вибори.

Ось така ось регіональна політика. Харків і область вперше, мабуть, за весь час незалежності України переживають період фактичної відсутності в них державної влади. Президента в найважливішому прикордонному регіоні і другому за населеністю місті України – нема, місцеве самоврядування – приватизовано. На вищому рівні керівництва містом і областю активно представлені тільки інтереси Арсена Авакова "дніпропетровської" групи і її лобіста Кирила Тимошенка. З усіма витікаючими наслідками для міста, області та управління державою в цілому.