Впервые за 30 лет в Харькове фактически отсутствует государственная власть

За главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна, подозреваемого в вымогательстве взятки в 1 миллион, внесен залог – почти 3 миллиона

За главу Харьковского облсовета Артура Товмасяна, подозреваемого в вымогательстве взятки в 1 миллион, внесен залог – почти 3 миллиона

До завершения следствия и приговора суда он может опять ходить на работу. Но недолго. За время скандала легитимность главы облсовета серьезно пострадала, доверия нет ни со стороны его партии "Слуга народа", ни со стороны депутатов.

Товмасян исключен своими однопартийцами из фракции, а вопрос о его отставке с занимаемого высокого поста звучит совершенно отчетливо. Дело только в кандидатуре на замену. И снова звучат фамилии людей близких к экс-министру Арсену Авакову – он же и Товмасяна ранее усадил в кресло главы облсовета. В общем, предстоит замена шила на мыло, а кукловод останется прежним. Но пока можно совершенно определенно говорить, что глава облсовета в Харьковской области, как бы, есть, а на самом деле – нет.

Возможно делами области занимается глава облгосадминистрации Айна Тимчук? Может быть. Но как-то очень незаметно для харьковчан. Прошло полгода, как она занимает свой пост, а как выглядит руководитель области и как его зовут – загадка для очень многих харьковчан. В Харькове она появляется наездами, предпочитает больше времени проводить в родном Днепре. А единственным осязаемым результатом ее пребывания на должности пока что является интенсивное освоение харьковского областного и городского бюджета днепровскими подрядчиками. Вряд ли в этом заключается ее основная обязанность как представителя Президента и Кабинета министров в регионе. Потому что вряд ли в этом может заключаться региональная политика Президента и исполнительной власти государства. Хотя назначение Айны Тимчук – результат усилий замглавы Офиса Президента Кирилла Тимошенко, ответственного именно за региональную политику. Тоже, кстати, из Днепра.

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов, временно исполняющий обязанности мэра города, по мнению группы харьковских депутатов, занял свою должность путем подлога и подделки подписи покойного нынче Геннадия Кернеса. Попытки бдительных депутатов добиться от правоохранителей объективного рассмотрения их заявлений пока что ни к чему не привели. Ведь вопрос они подняли, когда министром внутренних дел был Арсен Аваков, а он – давний, покровитель Игоря Терехова, которому активно помогает в ведении кампании за избрание мэром Харькова 31 октября. То есть, Терехов, который и так не мэр, а в.и.о. на птичьих правах, сейчас распоряжается Харьковом. И судьба его зависит только от Арсена Авакова. Но Авакова не устраивает зыбкий временный статус Терехова, поэтому им обоим крайне важно выиграть осенние выборы.

Вот такая вот региональная политика. Харьков и область впервые, пожалуй, за все время независимости Украины переживают период фактического отсутствия в них государственной власти. Президента в важнейшем приграничном регионе и втором по населенности городе Украины – нет, местное самоуправление – приватизировано. На высшем уровне руководства городом и областью активно представлены только интересы Арсена Авакова, "днепропетровской" группы и ее лоббиста Кирилла Тимошенко. Со всеми вытекающими последствиями для города, области и управления государством в целом.