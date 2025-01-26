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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
26 січня 2025, 19:26

Давос-2025 — в тіні Трампа

26 січня 2025, 19:26
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Так сталося, що Міжнародний економічний форум в Давосі починався Трампом, і завершувався Трампом.
Так сталося, що Міжнародний економічний форум в Давосі починався Трампом, і завершувався Трампом.
фото: facebook.com/worldeconomicforum
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Відкриття Давоського Форуму збіглося в часі з інавгурацією Дональда Трампа на посаду Президента США. Онлайн-виступ Трампа на Форумі в Давосі став гучним фінальним акордом цього зібрання світових політичних і бізнесових лідерів. Інформаційно і політично Давос-2025 опинився в тіні 47-го Президента США.

Як і очікувалося, головна політична тема, яка обговорювалася на Давосі-2025 - як пристосовуватись до президенства Трампа? Узагальнена відповідь на це запитання (за підсумками публічних і неофіційних дискусій) є дуже банальною – треба підлаштовуватись під Трампа, шукати оптимальну тактику взаємодії з новою американською адміністрацією, і дивитися, що буде далі. Світових лідерів і провідних політиків вже можна диференціювати за ставленням до Трампа. Наразі домінують трампо-оптимісти і трампо-опортуністи. На третьому місці – стримані трампо-песимісти (визначальною є саме стриманість). Критики Трампа, трампо-алармісти і трампо-фоби скоріше тримають паузу, публічну активність дозволяють собі лише ті представники цього табору, яким нема що втрачати в стосунках з США на чолі з Трампом.

Звичайно в Давосі активно обговорювалися і суто економічні та бізнесові теми. Кидалася в очі помітна кількість павільйонів, які були присвячені штучному інтелекту. В економічному спектрі Давоського форуму домінували теми штучного інтелекту і криптовалют (по яких знов таки спрацював чинник Трампа), та їх впливу на глобальні економічні процеси.

Одною з головних політичних тем в давоських дискусіях вже третій рік поспіль була війна між Росією і Україною. Але і в даному випадку спрацював чинник Трампа, в першу чергу його наміри припинити війну в Україні. Тональність обговоренню цієї теми задав Президент Зеленський, який виступив у Давосі 21 січня. На мій погляд, ключовою і стратегічно найбільш значущою тезою цього виступу був заклик про необхідність спільної європейської політики в сфері оборони і безпеки, значне посилення ролі Європи в безпекових питаннях. Це потрібно сьогодні для допомоги Україні, і потрібно на завтра, для того, щоб Європа була здатною дати відсіч російській агресії, особливо в разі відсутності американської безпекової парасольки. Це потрібно для дієвого протистояння Путіну і для більш ефективної взаємодії європейців з Трампом. Власне і Трамп закликає до значно більш активної ролі Європи у безпековій політиці, коли каже, що країнам НАТО на оборонні цілі треба витрачати 5% ВВП. Президент Зеленський також активно виступає за участь європейських партнерів в переговорах про завершення війни між Росією і Україною. Тема завершення війни між Росією і Україною була одною з ключових і в онлайн-виступі Президента США Трампа на Давоському форумі.

Такі форуми, як в Давосі, на які збираються світові лідери, є оптимальним місцем для активного переговорного процесу. Цього разу на полях Давоського форуму Президент Зеленський провів два десятка зустрічей. Більше половини з них була з європейськими партнерами, що якраз і відображає акцент української дипломатії на формування спільної безпекової політики в Європі. Що цікаво, Президент Зеленський зустрівся в Давосі із канцлером ФРН Шольцем, а також з лідером опозиційної ХДС/ХСС Мерцем, який має шанси стати наступним канцлером Німеччини. Показовою є географія візаві Президента Зеленського по переговорах в Давосі з неєвропейських країн: президенти Азербайджану, Аргентини, Ізраїлю, Південно-Африканської Республіки, прем’єр-міністри В’єтнаму і Катару. Тут і про миротворчу активність деяких з вищезазначених країн, і про економічні відносини, і про взаємодію з Трампом (це в першу чергу стосується Президента Аргентини Мілея, який перед Давосом був на інавгурації 47-го Президента США). Також відбулась зустріч Президента Зеленського з топ-менеджерами американських і європейських компаній, що відображало економічну специфіку Давоського Форуму.

Президент Зеленський також відвідав Ukraine House (Український дім). Саме там, до речі, відбулася зустріч Володимира Зеленського з Президентом Аргентини Мілеєм.

Ukraine House був активним і важливим майданчиком обговорення української проблематики в Давосі. Різноманітною була тематика дискусій – розмови з військовими, учасниками і ветеранами бойових дій в Україні; дискусії із західними політиками і експертами про наслідки тектонічних зсувів світової політики, пов’язаних з президенством Трампа; питання глобальної продовольчої безпеки; зустріч з розробниками відео-гри S.T.A.L.K.E.R 2, яка в нестандартній формі просуває українські цінності на міжнародну аудиторію; зустріч з міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен; дискусія про необхідність пріоритетного розвитку військового виробництва в Україні в кооперації з нашими міжнародними партнерами; історичний контекст російсько-української війни; досвід українських компаній, які в умовах війни працюють на світових ринках; погляд із США на американську політику після інавгурації Трампа; вплив війни на релігійно-церковну ситуацію в Україні; необхідність інвестицій в економічну стійкість України; зустріч з доктором Меган Моббс про порятунок життів, вшанування героїв та захист свободи в Україні. До речі, Меган Моббс це донька генерала Кіта Келлога, який має вести переговори з Росією і Україною. Вона є президентом Фонду Ромула Т. Везермана; директором Центру американської безпеки та захисту, Незалежного жіночого форуму; Меган Моббс - випускник Вест-Пойнта, колишній десантник США, клінічний психолог. Вона сама неодноразово бувала в Україні з гуманітарними місіями, а також сприяла візиту в Україну свого батька.

Фонд Віктора Пінчука проводив свої заходи в Ukraine House під гаслом "Your Country First - Win With Us!" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами!"). На перший погляд ця назва сприймається неоднозначно. Але можливо саме тому вона підштовхувала до реагування і обговорення того, як нам поєднати інтереси наших партнерів з інтересами України. Власне про це говорили Президент Польщі Анджей Дуда, Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палюкас на відкритті цього проекту в Ukraine House.

Обговорення цієї теми, а також нових викликів для світу і України відбулося і на "Українському сніданку", який став ювілейним (перший раз Фонд Віктора Пінчука провів його в Давосі 20 років тому). В дискусії на сніданку виступили: Професор Клаус Шваб (засновник Всесвітнього економічного форуму в Давосі); Віктор Пінчук; Генеральний секретар НАТО Марк Рютте; Анджей Дуда, Президент Республіки Польща; Едгар Рінкевичс, Президент Латвійської Республіки; Александер Стубб, Президент Фінляндської Республіки; Александр Де Кроо, Прем'єр-міністр Королівства Бельгія, та Андрей Пленкович, Прем'єр-міністр Республіки Хорватія; Юлія Свириденко, перша віце-прем’єрка — міністерка економіки України. До дискусії також онлайн приєдналися три представника команди Президента Трампа: спецпредставник Президента США з особливих доручень Річард Ґренелл, сенаторка Джоні Ернст та конгресмен Майк Лоулер.

Представники команди Трампа, власне, не сказали нічого нового. Вони повторювали гасла свого лідера, звинувачували в поточних проблемах вже колишнього Президента США Джо Байдена. А от європейські політики виступали більш відверто і предметно, зокрема, реагуючи і на виступ Президента Зеленського в Давосі. Багато хто з виступаючих робив акцент на тому, що замало ставити питання про мирні переговори, потрібно забезпечити надійні гарантії безпеки для України. Зокрема це підкреслив Генсек НАТО Марк Рютте: "Ми не можемо допустити повторення ситуації, яка була з Мінськими угодами – це має бути стійкий мир".

Такі майданчики як Ukraine House в Давосі, такі дискусійні заходи дуже потрібні для збереження уваги до України, і солідарності з Україною, особливо в умовах, коли війна триває вже три роки, для ретельного аналізу шляхів і умов завершення війни. Врешті решт такі дискусії є підґрунтям і передумовою подальших політичних дій.

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