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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
05 квітня 2025, 15:50

"Невідома ракета” влучила в майданчик: дипломатія мовчання від Брінк

05 квітня 2025, 15:50
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"Тонкощі" дипломатичного самозбереження
"Тонкощі" дипломатичного самозбереження
фото: ОВА
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На першому скріні ви бачите реакцію посла США пані Брінк на вчорашній удар балістикою по Кривому Рогу. Мовляв, летіла якась невідома ракета і випадково влучила у дитячий майданчик.

На трьох інших скрінах – повідомлення посольства США, датовані минулим роком. Одне повідомлення, до речі, висить у ТГ зі статусом "закріплене". Очевидно, для того, щоб була наявнішою зміна акцентів, яку ми спостерігаємо у "дипломатичній" риториці пані Брінк. "За Байдена" було точно зрозуміло, хто несе відповідальність і хто атакує українські міста.

З однієї сторони, позиція пані посла абсолютно логічна: доводиться підлаштовуватися під тренд нової адміністрації, аби зберегти посаду. Але з іншої – все одно пані Брінк найближчим часом – протягом трьох-пʼяти місяців – замінять (там вже підібрано як мінімум дві кандидатури). То чи варто так закінчувати свою каденцію в краіні, де ти живеш останні кілька років і точно знаєш, звідки вилетіла ракета, яка убила ні в чому не винних дітей?

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