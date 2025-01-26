Давос-2025 – в тени Трампа

Так случилось, что Международный экономический форум в Давосе начинался Трампом и завершался Трампом.

Так случилось, что Международный экономический форум в Давосе начинался Трампом и завершался Трампом.

фото: facebook.com/worldeconomicforum

Открытие Давосского форума совпало по времени с инаугурацией Дональда Трампа на пост Президента США. Онлайн-выступление Трампа на форуме в Давосе стало громким финальным аккордом этого собрания мировых политических и бизнес-лидеров. Информационно и политически Давос-2025 оказался в тени 47-го Президента США.

Как и ожидалось, главной политической темой, обсуждавшейся на Давосе-2025, стало приспособление к президентству Трампа. Обобщённый ответ на этот вопрос (по итогам публичных и неофициальных дискуссий) оказался довольно банальным — нужно адаптироваться к Трампу, искать оптимальную тактику взаимодействия с новой американской администрацией и наблюдать за дальнейшим развитием событий. Мировых лидеров и ведущих политиков уже можно дифференцировать по их отношению к Трампу. На данный момент доминируют трампо-оптимисты и трампо-оппортунисты. На третьем месте — сдержанные трампо-пессимисты (определяющей чертой здесь является именно сдержанность). Критики Трампа, трампо-алармисты и трампо-фобы скорее выжидают, публичную активность позволяют себе лишь те представители этого лагеря, которым нечего терять в отношениях с США во главе с Трампом.

Разумеется, в Давосе активно обсуждались и чисто экономические и бизнес-темы. Бросалось в глаза большое количество павильонов, посвящённых искусственному интеллекту. В экономической повестке Давосского форума доминировали темы искусственного интеллекта и криптовалют (на которые, опять же, повлиял фактор Трампа) и их влияние на глобальные экономические процессы.

Одной из главных политических тем давосских дискуссий уже третий год подряд была война между россией и Украиной. Однако и в этом случае сказался фактор Трампа, прежде всего его намерения прекратить войну в Украине. Тональность обсуждению этой темы задал Президент Зеленский, который выступил в Давосе 21 января. На мой взгляд, ключевой и стратегически наиболее значимой тезисом этого выступления был призыв к необходимости общей европейской политики в области обороны и безопасности, значительного усиления роли Европы в вопросах безопасности. Это необходимо сегодня для помощи Украине и потребуется завтра, чтобы Европа могла противостоять российской агрессии, особенно в случае отсутствия американского "зонтика безопасности". Это нужно для эффективного противодействия Путину и более результативного взаимодействия европейцев с Трампом. Собственно, и Трамп призывает к более активной роли Европы в политике безопасности, когда говорит, что странам НАТО нужно тратить на оборонные цели 5% ВВП. Президент Зеленский также активно выступает за участие европейских партнёров в переговорах о завершении войны между россией и Украиной. Эта тема стала одной из ключевых и в онлайн-выступлении Президента США Трампа на Давосском форуме.

Такие форумы, как в Давосе, на которых собираются мировые лидеры, являются оптимальным местом для активного переговорного процесса. На этот раз на полях Давосского форума Президент Зеленский провёл два десятка встреч. Более половины из них были с европейскими партнёрами, что как раз отражает акцент украинской дипломатии на формирование общей политики безопасности в Европе. Интересно, что Президент Зеленский встретился в Давосе с канцлером ФРГ Шольцем, а также с лидером оппозиционного ХДС/ХСС Мерцем, который имеет шансы стать следующим канцлером Германии. Показательна география собеседников Президента Зеленского на переговорах в Давосе среди неевропейских стран: президенты Азербайджана, Аргентины, Израиля, Южно-Африканской Республики, премьер-министры Вьетнама и Катара. Здесь и миротворческая активность некоторых из упомянутых стран, и экономические отношения, и взаимодействие с Трампом (это, прежде всего, касается Президента Аргентины Милея, который перед Давосом был на инаугурации 47-го Президента США). Также состоялась встреча Президента Зеленского с топ-менеджерами американских и европейских компаний, что отражало экономическую специфику Давосского форума.

Президент Зеленский также посетил Ukraine House ("Украинский дом"). Именно там, кстати, состоялась встреча Владимира Зеленского с Президентом Аргентины Милеем.