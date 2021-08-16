Про смерть мера Кривого Рога

Сталася трагедія. Але оскільки мова йде не про просту людину, а про мера великого міста, і обставини його смерті не цілком зрозумілі, то навколо цієї трагічної події відразу ж почалися політичні та конспірологічні ігри

Сталася трагедія. Але оскільки мова йде не про просту людину, а про мера великого міста, і обставини його смерті не цілком зрозумілі, то навколо цієї трагічної події відразу ж почалися політичні та конспірологічні ігри

Оскільки Костянтин Павлов представляв партію ОПЗЖ, то його однопартійці відразу ж, не чекаючи результатів розслідування, заявили про вбивство. Хоча в МВС і в Нацполіції заявляють, що є як мінімум три версії – вбивство, самогубство і необережне поводження зі зброєю. Але політикам (політичним соратникам загиблого) завжди вигідніше використовувати версію вбивства. На цьому можна заробити політичні дивіденди. А якщо обставини смерті не цілком очевидні, і дають можливість різних тлумачень, то стихійно виникають і різні конспірологічні версії. Прикладів, на жаль, досить багато навіть у нашій ще молодій політиці, в тому числі смерті В'ячеслава Чорновола, Юрія Кравченка, Євгена Кушнарьова, Михайла Чечетова, Валентини Семенюк. Я назвав лише найвідоміші приклади, за якими досі тривають суперечки про те, що це було. Думаю, що правильно і просто раціонально - дочекатися результатів розслідування, і потім вже робити висновки. Оскільки йдеться про малу батьківщину Президента Зеленського, то цілком логічно, що глава держави взяв розслідування під особистий контроль. Навіть коли з'являться результати розслідування, одні їх приймуть, інші не повірять, і наполягатимуть на своїй версії. І це давно знайома історія, особливо коли мова йде про політиків. Але зараз час для інших емоцій - треба просто вшанувати пам'ять покійного. І дати слідству можливість спокійно, без політичного тиску провести свою роботу.

.