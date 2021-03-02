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02 березня 2021, 10:12 3

COVID-вакцинація в Україні: за весь час щеплено майже 5 тисяч осіб

02 березня 2021, 10:12 3
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Серед лідерів по вакцинації - Донецька область
Серед лідерів по вакцинації - Донецька область
Фото: з відкритих джерел
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З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 4905 осіб. Лише за вчорашній день було щеплено 1764 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Найбільша кількість щеплених на сьогодні у Донецькій області - 180 осіб. Всі вакциновані отримали по одній дозі щеплення.

Кількість щеплень в регіонах за останню добу:

  • Вінницька область - 40 щеплень;
  • Волинська область - 100 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 70 щеплень;
  • Донецька область - 180 щеплень;
  • Житомирська область - 109 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Запорізька область - 60 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 36 щеплень;
  • Київська область - 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 70 щеплень;
  • Луганська область - 70 щеплень;
  • Львівська область - 70 щеплень;
  • м. Київ - 70 щеплень;
  • Миколаївська область - 80 щеплень;
  • Одеська область - 60 щеплень;
  • Полтавська область - 100 щеплень;
  • Рівненська область - 20 щеплень;
  • Сумська область - 60 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 60 щеплень;
  • Херсонська область - 90 щеплень;
  • Хмельницька область - 40 щеплень;
  • Черкаська область - 40 щеплень;
  • Чернівецька область - 79 щеплень;
  • Чернігівська область - 100 щеплень.

Нагадаємо, 1 березня кожного в Україні може записатися на вакцинацію проти коронавірусу за допомогою порталу "Дія", однойменної програми, а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.

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