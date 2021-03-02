COVID-вакцинація в Україні: за весь час щеплено майже 5 тисяч осіб

Серед лідерів по вакцинації - Донецька область

Серед лідерів по вакцинації - Донецька область

Фото: з відкритих джерел

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 4905 осіб. Лише за вчорашній день було щеплено 1764 людини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Найбільша кількість щеплених на сьогодні у Донецькій області - 180 осіб. Всі вакциновані отримали по одній дозі щеплення.

Кількість щеплень в регіонах за останню добу:

Вінницька область - 40 щеплень;

Волинська область - 100 щеплень;

Дніпропетровська область - 70 щеплень;

Донецька область - 180 щеплень;

Житомирська область - 109 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 60 щеплень;

Івано-Франківська область - 36 щеплень;

Київська область - 50 щеплень;

Кіровоградська область - 70 щеплень;

Луганська область - 70 щеплень;

Львівська область - 70 щеплень;

м. Київ - 70 щеплень;

Миколаївська область - 80 щеплень;

Одеська область - 60 щеплень;

Полтавська область - 100 щеплень;

Рівненська область - 20 щеплень;

Сумська область - 60 щеплень;

Тернопільська область - 80 щеплень;

Харківська область - 60 щеплень;

Херсонська область - 90 щеплень;

Хмельницька область - 40 щеплень;

Черкаська область - 40 щеплень;

Чернівецька область - 79 щеплень;

Чернігівська область - 100 щеплень.

Нагадаємо, 1 березня кожного в Україні може записатися на вакцинацію проти коронавірусу за допомогою порталу "Дія", однойменної програми, а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.