COVID-вакцинація в Україні: за весь час щеплено майже 5 тисяч осіб
Серед лідерів по вакцинації - Донецька область
Серед лідерів по вакцинації - Донецька область
З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 4905 осіб. Лише за вчорашній день було щеплено 1764 людини.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Найбільша кількість щеплених на сьогодні у Донецькій області - 180 осіб. Всі вакциновані отримали по одній дозі щеплення.
Кількість щеплень в регіонах за останню добу:
- Вінницька область - 40 щеплень;
- Волинська область - 100 щеплень;
- Дніпропетровська область - 70 щеплень;
- Донецька область - 180 щеплень;
- Житомирська область - 109 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 60 щеплень;
- Івано-Франківська область - 36 щеплень;
- Київська область - 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 70 щеплень;
- Луганська область - 70 щеплень;
- Львівська область - 70 щеплень;
- м. Київ - 70 щеплень;
- Миколаївська область - 80 щеплень;
- Одеська область - 60 щеплень;
- Полтавська область - 100 щеплень;
- Рівненська область - 20 щеплень;
- Сумська область - 60 щеплень;
- Тернопільська область - 80 щеплень;
- Харківська область - 60 щеплень;
- Херсонська область - 90 щеплень;
- Хмельницька область - 40 щеплень;
- Черкаська область - 40 щеплень;
- Чернівецька область - 79 щеплень;
- Чернігівська область - 100 щеплень.
Нагадаємо, 1 березня кожного в Україні може записатися на вакцинацію проти коронавірусу за допомогою порталу "Дія", однойменної програми, а також через контакт-центр Міністерства охорони здоров'я.
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