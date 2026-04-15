19:23  15 квітня
РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі
16:29  15 квітня
В Україну йде суттєве потепління
13:22  15 квітня
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
15 квітня 2026, 18:05

Правління Орбана дорого обійшлося Україні

Читайте также на русском языке
Головний висновок, який можна було б зробити адміністрації Сполучених Штатів із підсумків парламентських виборів в Угорщині і приголомшливого фіаско Віктора Орбана – Європа нікуди не зникає, і громадяни країн Європейського Союзу бажають бути європейцями
Головний висновок, який можна було б зробити адміністрації Сполучених Штатів із підсумків парламентських виборів в Угорщині і приголомшливого фіаско Віктора Орбана – Європа нікуди не зникає, і громадяни країн Європейського Союзу бажають бути європейцями
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом багатьох років угорський прем’єр-міністр експлуатував саме антиєвропейську ідею і, можливо, саме тому заслужив таку повагу і з боку американського президента Дональда Трампа, і з боку російського лідера Путіна. Адже, як не дивно, у послабленні Європейського Союзу майже однаково зацікавлені і у Вашингтоні, і у Москві, і навіть у Пекіні. Звичайно, з кожною окремою європейською країною легше мати справу, ніж із об’єднаним блоком європейських держав. Але мені здається, що така логіка має бути притаманна насамперед авторитарним чи тоталітарним режимам, а найбільша демократична країна світу – Сполучені Штати – мають бути зацікавлені саме у співробітництві із демократичними європейськими державами, які об’єднані у ефективний союз.

Протягом свого перебування на посаді прем’єр-міністра Орбан робив усе можливе, щоб підірвати єдність цього союзу і, як бачимо, не приховував своїх намірів перед Путіним. Серед його останніх рішень на посаді було і блокування європейської допомоги для України, хоча ця допомога була в інтересах не тільки самої України, яка потребує підтримки своєї знесиленої війною економіки, але й Європи, якій просто необхідно стримати амбіції Росії. Просто парадоксально, що прем’єр-міністр країни, у якої росіяни стільки разів відбирали свободу, діяв як політик за кремлівським викликом. Просто парадоксально, що президент Сполучених Штатів, який публічно підтримав Орбана напередодні виборів і навіть надіслав до Будапешта власного віце-президента з агітацією за партію Орбана, не використав цієї своєї підтримки і особистих стосунків з угорським прем’єр-міністром для того, щоб переконати його відмовитися від цього вето. І дивовижно, що президент Сполучених Штатів, який роками переконував європейців відмовитися від російської нафти і газу, щоразу заплющував очі, коли мова йшла про купівлю російських енергоносіїв Угорщиною. Хоча зараз вже очевидно, що Путін обмінював цю нібито дешеву російську нафту на політичну підтримку і сприяння корупційному механізму в самій угорській державі.

Правління Орбана дійсно дорого обійшлося Україні. Не було ніяких підстав для погіршення угорсько-українських взаємин, окрім одного – готовності Будапешта підтримувати Москву. Не було ніяких причин звинувачувати Україну у недотриманні прав закарпатських угорців. Але Орбан не просто виступав з подібними заявами, але і вкладав ресурси у створення відповідної політичної атмосфери в прикордонній області України. І це при тому, що закарпатські угорці залишалися однією з небагатьох національних громад Європи, яким вдалося зберегти і рідну мову, і національні традиції, і освіту, і політичне представництво – і все це на українській землі. Я колись радив угорському прем’єр-міністру поцікавитися долею двох інших угорських народів – хантів і мансі, що живуть на території Росії. За епохи Путіна вони остаточно позбулися і власної мови, і здатності читати вірші і прозу власних письменників, і навіть позірних атрибутів власної національної державності – хоча живуть ці народи на землі, яка за рівнем багатства може порівнюватися з Об’єднаними Арабськими Еміратами і вже тому могла б забезпечити корінним народам хоча б якісь умови для розвитку. Але замість того, щоб захищати угорські народи перед Путіним, Орбан намагався спекулювати проблемами закарпатських угорців перед Порошенком чи Зеленським. І це ще раз ілюструє нещирість політика, який був більше проросійським, ніж проугорським. Ну і, звичайно, більш проросійським, ніж проамериканським.

Із цього Трампу теж варто було б зробити висновки, якщо вдалося б розплющити очі: люди, які працюють проти європейської єдності, ніколи не будуть реально думати про глобальні інтереси Сполучених Штатів. Таким політикам до Москви набагато ближче, ніж до Вашингтона.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна політика ЄС Угорщина Орбан
Підписуйтесь на RegioNews
Леся Литвинова
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »