Нова фаза війни: чому вирішальним стає не лише фронт

Україна поступово інтегрується не лише в політичні, а й у безпекові та оборонно-промислові механізми Заходу

Україна поступово інтегрується не лише в політичні, а й у безпекові та оборонно-промислові механізми Заходу

Ілюстративне фото: AP nuotr

Станом на сьогодні можна констатувати, що війна поступово входить у нову фазу, де не менш важливими за події на фронті стають процеси навколо України.

На полі бою росія зберігає високу інтенсивність наступальних дій, намагаючись тиснути одночасно на кількох напрямках та компенсувати втрати масовим використанням особового складу, авіації і безпілотників. Водночас ознак досягнення нею стратегічного перелому наразі не спостерігається.

Натомість значно цікавіші процеси відбуваються у міжнародному вимірі. Саміт ЄС у Брюсселі, рішення формату "Рамштайн", нові пакети допомоги та переговори щодо спільного виробництва озброєнь демонструють, що Україна поступово інтегрується не лише в політичні, а й у безпекові та оборонно-промислові механізми Заходу.

Фактично відбувається перехід від моделі "допомога Україні" до моделі "спільна оборона з Україною". Саме це є найбільш небезпечним сценарієм для кремля, оскільки руйнує його багаторічну стратегію ізоляції нашої держави.

Паралельно російське керівництво продовжує використовувати ядерні погрози, демонстративну мобілізаційну активність та інформаційний тиск на європейські суспільства. Це свідчить не про силу, а про усвідомлення того, що військовими засобами нав'язати свою волю Заходу Москва не здатна.

Водночас не варто ігнорувати іншу тенденцію. Усередині західних столиць дедалі активніше обговорюються різні варіанти завершення війни. Частина політиків робить ставку на подальше посилення України як інструмент стримування росії, інші шукають шляхи політичного врегулювання. Саме навколо цього питання найближчими місяцями розгортатиметься головна дипломатична боротьба.

Отже, ключовий висновок сьогодні полягає в тому, що результат війни дедалі більше визначатиметься не лише ситуацією на фронті, а й здатністю України утримати та розширити міжнародну коаліцію підтримки. Поки що Київ із цим завданням справляється.