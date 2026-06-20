Новая фаза войны: почему решающим становится не только фронт

Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные механизмы Запада

Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные механизмы Запада

Иллюстративное фото: AP nuotr

По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что война постепенно входит в новую фазу, где не менее важными, чем события на фронте, становятся процессы вокруг Украины.

На поле боя Россия сохраняет высокую интенсивность наступательных действий, пытаясь давить одновременно на нескольких направлениях и компенсировать потери массовым использованием личного состава, авиации и беспилотников. В то же время, признаков достижения ею стратегического перелома пока не наблюдается.

В то же время более интересные процессы происходят в международном измерении. Саммит ЕС в Брюсселе, решение формата "Рамштайн", новые пакеты помощи и переговоры по совместному производству вооружений демонстрируют, что Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные Запада.

Фактически происходит переход от модели "помощь Украине" к модели "общая оборона с Украиной". Именно это наиболее опасный сценарий для кремля, поскольку разрушает его многолетнюю стратегию изоляции нашего государства.

Параллельно российское руководство продолжает использовать ядерные угрозы, демонстративную мобилизационную активность и давление на европейские общества. Это свидетельствует не о силе, а об осознании того, что военными средствами навязать свою волю Западу Москва не способна.

В то же время, не стоит игнорировать другую тенденцию. Внутри западных столиц все активнее обсуждаются разные варианты завершения войны. Часть политиков делает ставку на дальнейшее усиление Украины как инструмент сдерживания России, другие ищут пути политического урегулирования. Именно вокруг этого вопроса в ближайшие месяцы будет разворачиваться главная дипломатическая борьба.

Итак, ключевой вывод сегодня состоит в том, что исход войны будет все больше определяться не только ситуацией на фронте, но и способностью Украины удержать и расширить международную коалицию поддержки. Пока что Киев с этой задачей справляется.