14:58  20 июня
В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик
14:25  20 июня
На Черкасщине подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его
12:35  20 июня
Массовое ДТП на Полтавщине: столкнулись пять авто, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
Виктор Ягун Генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель главы СБУ info@regionews.ua
20 июня 2026, 18:25

Новая фаза войны: почему решающим становится не только фронт

20 июня 2026, 18:25
Читайте також українською мовою
Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные механизмы Запада
Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные механизмы Запада
Иллюстративное фото: AP nuotr
Читайте також
українською мовою

По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что война постепенно входит в новую фазу, где не менее важными, чем события на фронте, становятся процессы вокруг Украины.

На поле боя Россия сохраняет высокую интенсивность наступательных действий, пытаясь давить одновременно на нескольких направлениях и компенсировать потери массовым использованием личного состава, авиации и беспилотников. В то же время, признаков достижения ею стратегического перелома пока не наблюдается.

В то же время более интересные процессы происходят в международном измерении. Саммит ЕС в Брюсселе, решение формата "Рамштайн", новые пакеты помощи и переговоры по совместному производству вооружений демонстрируют, что Украина постепенно интегрируется не только в политические, но и в механизмы безопасности и оборонно-промышленные Запада.

Фактически происходит переход от модели "помощь Украине" к модели "общая оборона с Украиной". Именно это наиболее опасный сценарий для кремля, поскольку разрушает его многолетнюю стратегию изоляции нашего государства.

Параллельно российское руководство продолжает использовать ядерные угрозы, демонстративную мобилизационную активность и давление на европейские общества. Это свидетельствует не о силе, а об осознании того, что военными средствами навязать свою волю Западу Москва не способна.

В то же время, не стоит игнорировать другую тенденцию. Внутри западных столиц все активнее обсуждаются разные варианты завершения войны. Часть политиков делает ставку на дальнейшее усиление Украины как инструмент сдерживания России, другие ищут пути политического урегулирования. Именно вокруг этого вопроса в ближайшие месяцы будет разворачиваться главная дипломатическая борьба.

Итак, ключевой вывод сегодня состоит в том, что исход войны будет все больше определяться не только ситуацией на фронте, но и способностью Украины удержать и расширить международную коалицию поддержки. Пока что Киев с этой задачей справляется.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война армия фронт Европа партнеры саммит коалиция
 
Подписывайтесь на RegioNews
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Россия ударила КАБами по Запорожью: 4 погибших и 6 раненых
20 июня 2026, 18:49
Реакция на решение Польши: Зеленский вернул орден Белого Орла
20 июня 2026, 17:50
Враг ударил КАБами по окрестностям Сум: погиб гражданский
20 июня 2026, 17:15
Киевщина под ударом РФ: ранены четыре человека
20 июня 2026, 16:40
Попадания КАБ по Харькову: появилось видео спасения людей из-под завалов
20 июня 2026, 15:53
На Днепропетровщине FPV-дроны РФ уничтожили два автомобиля Укрпочты
20 июня 2026, 15:27
В Ровно во время пожара в многоэтажке погиб 11-летний мальчик
20 июня 2026, 14:58
Почему Украине и Польше не стоит воевать орденами
20 июня 2026, 14:42
На Черкасщине подростки заманили 17-летнего знакомого в гараж и пытали его
20 июня 2026, 14:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все публикации »
Виктор Ягун
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »