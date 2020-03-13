Про Вакарчука та партію "Голос"
Пропоную найпростіший варіант який би мала застосувати вчора партія "Голос".
Потрібно було провести чесний суспільний діалог у форматі розширеної прес-конференції.
На ній Вакарчук мав дати відповіді на наступні питання:
- що він зробив на посаді Лідера партії? Які є конкретні досягнення?
- чому він іде зараз за пів року до місцевих виборів?
- яку посаду в партіії він далі займатиме у партії? За що відповідатиме
- яка є подальша структура партії (Голова, заступники по напрямках, лідери обласних осредків тощо.)
- чесна відповідь на питання чому він це зробив?
Після цього представив нового керівника партії, якій
дав можливість їй виступити з програмним спічем, в якому Кіра мала окреслити
У такому б випадку партійці та виборці не відчували себе дезорієнтованими і недокомунікованими.
Саме так мала діяти партія Голос. І саме такий алгоритм дозвоить їй зберегти обличчя.
Натомість зараз у ФБ спостерігаю трохи інше.
Але час ще є аби змінити комунікаційний нарратив.
Не багато. До кінця тижня.
Тому або Дійте або потім не дивуйтесь рейтингам
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