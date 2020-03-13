Про Вакарчука та партію "Голос"

Багато прихильників Голосу ставлять резонне питання: якщо ми вчинили інформаційно не вірно тоді як ми мали діяти?

Фото: goloszmin.org

Багато прихильників Голосу ставлять резонне питання: якщо ми вчинили інформаційно не вірно тоді як ми мали діяти?

Пропоную найпростіший варіант який би мала застосувати вчора партія "Голос".

Потрібно було провести чесний суспільний діалог у форматі розширеної прес-конференції.

На ній Вакарчук мав дати відповіді на наступні питання:

- що він зробив на посаді Лідера партії? Які є конкретні досягнення?

- чому він іде зараз за пів року до місцевих виборів?

- яку посаду в партіії він далі займатиме у партії? За що відповідатиме

- яка є подальша структура партії (Голова, заступники по напрямках, лідери обласних осредків тощо.)

- чесна відповідь на питання чому він це зробив?

Після цього представив нового керівника партії, якій

дав можливість їй виступити з програмним спічем, в якому Кіра мала окреслити

У такому б випадку партійці та виборці не відчували себе дезорієнтованими і недокомунікованими.

Саме так мала діяти партія Голос. І саме такий алгоритм дозвоить їй зберегти обличчя.

Натомість зараз у ФБ спостерігаю трохи інше.

Але час ще є аби змінити комунікаційний нарратив.

Не багато. До кінця тижня.

Тому або Дійте або потім не дивуйтесь рейтингам