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Віктор Таран
політолог

Про Вакарчука та партію "Голос"

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13 березня 2020, 12:41 13
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Багато прихильників Голосу ставлять резонне питання: якщо ми вчинили інформаційно не вірно тоді як ми мали діяти?
Фото: goloszmin.org
Багато прихильників Голосу ставлять резонне питання: якщо ми вчинили інформаційно не вірно тоді як ми мали діяти?

Пропоную найпростіший варіант який би мала застосувати вчора партія "Голос".

Потрібно було провести чесний суспільний діалог у форматі розширеної прес-конференції.

На ній Вакарчук мав дати відповіді на наступні питання:

- що він зробив на посаді Лідера партії? Які є конкретні досягнення?
- чому він іде зараз за пів року до місцевих виборів?
- яку посаду в партіії він далі займатиме у партії? За що відповідатиме
- яка є подальша структура партії (Голова, заступники по напрямках, лідери обласних осредків тощо.)
- чесна відповідь на питання чому він це зробив?

Після цього представив нового керівника партії, якій
дав можливість їй виступити з програмним спічем, в якому Кіра мала окреслити

У такому б випадку партійці та виборці не відчували себе дезорієнтованими і недокомунікованими.

Саме так мала діяти партія Голос. І саме такий алгоритм дозвоить їй зберегти обличчя.
Натомість зараз у ФБ спостерігаю трохи інше.

Але час ще є аби змінити комунікаційний нарратив.
Не багато. До кінця тижня.

Тому або Дійте або потім не дивуйтесь рейтингам

Автор(и) статті: Віктор Таран

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