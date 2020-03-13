О Вакарчуке и партии "Голос"
Предлагаю самый простой вариант который должна была бы применить вчера партия "Голос".
Нужно было провести честный общественный диалог в формате расширенной пресс-конференции.
На ней Вакарчук должен был дать ответы на следующие вопросы:
- что он сделал на посту Лидера партии? Какие есть конкретные достижения?
- почему он идет сейчас за пол года до местных выборов?
- какую должность в партиии он дальше будет занимать в партии? За что будет отвечать
- какова дальнейшая структура партии (Председатель, заместители по направлениям, руководители областных ячеек др.)
- честный ответ на вопрос почему он это сделал?
После этого представил нового руководителя партии, которой
дал возможность выступить с программным спичем, в котором Кира должна была очертить
В таком бы случае партийцы и избиратели не чувствовали себя дезориентированными и недокомунікованими.
Именно так должна действовать партия Голос. И именно такой алгоритм дозвоить ей сохранить лицо.
Зато сейчас в ФБ наблюдаю немного другое.
Но время еще есть, чтобы изменить коммуникационный нарратив.
Не много. До конца недели.
Так или Действуйте или потом не удивляйтесь рейтингам
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