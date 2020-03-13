О Вакарчуке и партии "Голос"

Много сторонников Голоса ставят резонный вопрос: если мы совершили информационно не верно тогда как мы должны действовать?

Фото: goloszmin.org

Много сторонников Голоса ставят резонный вопрос: если мы совершили информационно не верно тогда как мы должны действовать?

Предлагаю самый простой вариант который должна была бы применить вчера партия "Голос".

Нужно было провести честный общественный диалог в формате расширенной пресс-конференции.

На ней Вакарчук должен был дать ответы на следующие вопросы:

- что он сделал на посту Лидера партии? Какие есть конкретные достижения?

- почему он идет сейчас за пол года до местных выборов?

- какую должность в партиии он дальше будет занимать в партии? За что будет отвечать

- какова дальнейшая структура партии (Председатель, заместители по направлениям, руководители областных ячеек др.)

- честный ответ на вопрос почему он это сделал?

После этого представил нового руководителя партии, которой

дал возможность выступить с программным спичем, в котором Кира должна была очертить

В таком бы случае партийцы и избиратели не чувствовали себя дезориентированными и недокомунікованими.

Именно так должна действовать партия Голос. И именно такой алгоритм дозвоить ей сохранить лицо.

Зато сейчас в ФБ наблюдаю немного другое.

Но время еще есть, чтобы изменить коммуникационный нарратив.

Не много. До конца недели.

Так или Действуйте или потом не удивляйтесь рейтингам