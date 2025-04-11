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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
11 квітня 2025, 00:02

Коли слово президента знецінилось: зовнішньополітична поразка США

11 квітня 2025, 00:02
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За свої 78 днів при владі президент Трамп отримав єдину перемогу. І це – перемога над своім образом
За свої 78 днів при владі президент Трамп отримав єдину перемогу. І це – перемога над своім образом
фото: AP
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Тепер усім стало абсолютно чітко зрозуміло, що Трампу довіряти не можна. В принципі. І, виходить, тепер немає жодного сенсу вести будь-які перемовини з офіційним Вашингтоном, бо поки ви сідаєте у літак на зворотній рейс після відвідин Овального кабінету, всі домовленості можуть бути анульовані.

Історія з введенням, а потім з відміною мит для майже усіх країн – це повне фіаско, яке доганятиме Трампа ще довго. Можливо, до кінця його президентського терміну. Бо замість того, щоб обʼєднати весь світ проти Китаю, якого Білий Дім вважає найбільшим геополітичним супротивником, Трамп обʼєднав весь світ проти США. І прикрити цей сороміцький провал уже не вийде. Якщо, звісно, зараз Трамп не вигадає якусь чергову авантюру, чи не почне вже сьогодні бомбити Іран, щоб стерти найменші згадки про свій великий митний провал.

Цікаво буде подивитись, що через тиждень покаже внутрішня американська соціологія. Бо, підозрюю, після того, як люди три дні на очах втрачали свої статки і отримували інфаркти, тренд на падіння рейтингу невідворотній.

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США Дональд Трамп президент Білий Дім
 
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