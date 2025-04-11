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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
11 апреля 2025, 00:02

Когда слово президента обесценилось: внешнеполитическое поражение США

11 апреля 2025, 00:02
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За свои 78 дней у власти президент Трамп одержал единственную победу. И это – победа над своим образом
За свои 78 дней у власти президент Трамп одержал единственную победу. И это – победа над своим образом
фото: AP
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Теперь всем стало совершенно четко понятно, что Трампу доверять нельзя. В принципе. И, значит, теперь нет никакого смысла вести какие-либо переговоры с официальным Вашингтоном, потому что пока вы садитесь в самолет на обратный рейс после посещения Овального кабинета, все договоренности могут быть аннулированы.

История с введением, а затем с отменой пошлин почти для всех стран – это полное фиаско, которое будет догонять Трампа еще долго. Может быть, до конца его президентского срока. Поскольку вместо того, чтобы объединить весь мир против Китая, которого Белый Дом считает крупнейшим геополитическим противником, Трамп объединил весь мир против США. И прикрыть этот срамный провал уже не получится. Если, конечно, сейчас Трамп не придумает какую-нибудь очередную авантюру, не начнет ли уже сегодня бомбить Иран, чтобы стереть малейшие упоминания о своем большом таможенном провале.

Интересно будет посмотреть, что через неделю покажет внутренняя американская социология. Ибо, подозреваю, после того, как люди три дня на глазах теряли свое состояние и получали инфаркты, тренд на падение рейтинга неотвратим.

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США Дональд Трамп президент Белый Дом
 
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