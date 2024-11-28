У квітні 24-го року республіканець Кіт Келлог (якого новообраний президент Трамп номінував на посаду спецпредставника США по Україні) опублікував велику статтю, у якій виклав свою версію, як мав би виглядати план закінчення російсько-української війни

У квітні 24-го року республіканець Кіт Келлог (якого новообраний президент Трамп номінував на посаду спецпредставника США по Україні) опублікував велику статтю, у якій виклав свою версію, як мав би виглядати план закінчення російсько-української війни

Кіт Келлог

У цьому плані (який, повторюся, був написаний на початку президентської гонки у США і містить багато критики на адресу діючого президента Джо Байдена) є пункти, які нам не сподобаються. Але є такі, що цілком ок.

По-перше, там є про відмову від вступу в НАТО на невизначений термін в обмін на збільшення військової допомоги та певні безпекові гарантії.

По-друге, певне обмеження антиросійських санкцій, аби Росію змусити сісти за стіл перемовин.

По-третє, Україну не треба змушувати відмовлятися від своїх територій, але треба переконувати повернутися до цього питання після того, як Путін піде з влади. Передбачаючи, що частина територій на багато років може виявитись під тимчасовою окупацією.

По-четверте, Росія має виплачувати Україні збитки на відновлення за рахунок відрахувань з продажу енергоносіїв.

По-пʼяте, усі санкції будуть зняті з Росії лише після того, як вона підпише мирну угоду.

Інтуїція підказує, що Штати будуть працювати приблизно по цьому сценарному плану. Але чи достатньо буде цього всього Росії, зважаючи, що у Кремлі ввійшли в азарт і намагаються паралізуючим страхом дотиснути Захід, щоб той в принципі погодився на капітуляцію України? Чи Штатам доведеться вмикати додаткові важелі, аби Путін вирішив, що така "угода" може бути ще й непоганим варіантом…

Що ж, подивимось.