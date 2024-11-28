В апреле 24-го года республиканец Кит Келлог (которого новоизбранный президент Трамп номинировал на должность спецпредставителя США по Украине) опубликовал обширную статью, в которой изложил свою версию, как должен выглядеть план окончания российско-украинской войны

В апреле 24-го года республиканец Кит Келлог (которого новоизбранный президент Трамп номинировал на должность спецпредставителя США по Украине) опубликовал обширную статью, в которой изложил свою версию, как должен выглядеть план окончания российско-украинской войны

Кит Келлог

В этом плане (который, повторюсь, был написан в начале президентской гонки в США и содержит много критики в адрес действующего президента Джо Байдена) есть пункты, которые нам не понравятся. Но есть такие, что вполне ок.

Во-первых, там есть об отказе от вступления в НАТО на неопределенный срок в обмен на увеличение военной помощи и определенные гарантии безопасности.

Во-вторых, определенное ограничение антироссийских санкций, чтобы Россию заставить сесть за стол переговоров.

В-третьих, Украину не нужно заставлять отказываться от своих территорий, но нужно убеждать вернуться к этому вопросу после того, как Путин уйдет из власти. Предполагая, что часть территорий на многие годы может оказаться под временной оккупацией.

В четвертых, Россия должна выплачивать Украине убытки на восстановление за счет отчислений по продаже энергоносителей.

В-пятых, все санкции будут сняты с России только после того, как она подпишет мирное соглашение.

Интуиция дает подсказку, что Штаты будут работать приблизительно по этому сценарному плану. Но достаточно ли этого всего России, учитывая, что в Кремле вошли в азарт и пытаются парализующим страхом дожать Запад, чтобы тот в принципе согласился на капитуляцию Украины? Придется ли Штатам включать дополнительные рычаги, чтобы Путин решил, что такое "соглашение" может быть еще и неплохим вариантом…

Что ж, посмотрим.