Трамп і G7: коли російський наратив звучить впевненіше за правду

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на зустрічі з президентом ПАР, що війна може й почалася, тому що Росію викинули з G7

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на зустрічі з президентом ПАР, що війна може й почалася, тому що Росію викинули з G7

фото: AP

Правда в тому, що Росію викинули з G7 саме за початок війни проти України й незаконну анексію Криму. Тут дві проблеми: Перша – хто перший досяг "великого вуха". Очевидно, росіяне. Друга – в самій Україні часто-густо відлік російсько-української війни ведуть від 2022 року, а не 2014 року, коли вона фактично розпочалася. Висновок: треба своїх наративів чітко дотримуватися і намагатися більше напряму контактувати безпосередньо з Дональдом Трампом.

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