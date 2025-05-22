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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
22 травня 2025, 12:24

Трамп і G7: коли російський наратив звучить впевненіше за правду

22 травня 2025, 12:24
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Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на зустрічі з президентом ПАР, що війна може й почалася, тому що Росію викинули з G7
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на зустрічі з президентом ПАР, що війна може й почалася, тому що Росію викинули з G7
фото: AP
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Правда в тому, що Росію викинули з G7 саме за початок війни проти України й незаконну анексію Криму.

Тут дві проблеми:

Перша – хто перший досяг "великого вуха". Очевидно, росіяне.

Друга – в самій Україні часто-густо відлік російсько-української війни ведуть від 2022 року, а не 2014 року, коли вона фактично розпочалася.

Висновок: треба своїх наративів чітко дотримуватися і намагатися більше напряму контактувати безпосередньо з Дональдом Трампом.

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Україна війна Росія Дональд Трамп G7
 
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