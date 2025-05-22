Трамп и G7: когда российский нарратив звучит увереннее правды

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на встрече с президентом ЮАР, что война может и началась, потому что Россию выбросили из G7

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на встрече с президентом ЮАР, что война может и началась, потому что Россию выбросили из G7

фото: AP

Правда в том, что Россию выбросили из G7 именно за начало войны против Украины и незаконную аннексию Крыма. Здесь две проблемы: Первая – кто первый достиг "большого уха". Очевидно, россияне. Вторая – в самой Украине часто отсчет российско-украинской войны ведут с 2022 года, а не 2014 года, когда она фактически началась. Вывод: нужно своих нарративов четко соблюдать и стараться больше напрямую контактировать с Дональдом Трампом.

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