Трамп и G7: когда российский нарратив звучит увереннее правды
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на встрече с президентом ЮАР, что война может и началась, потому что Россию выбросили из G7
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на встрече с президентом ЮАР, что война может и началась, потому что Россию выбросили из G7
Правда в том, что Россию выбросили из G7 именно за начало войны против Украины и незаконную аннексию Крыма.
Здесь две проблемы:
Первая – кто первый достиг "большого уха". Очевидно, россияне.
Вторая – в самой Украине часто отсчет российско-украинской войны ведут с 2022 года, а не 2014 года, когда она фактически началась.
Вывод: нужно своих нарративов четко соблюдать и стараться больше напрямую контактировать с Дональдом Трампом.
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